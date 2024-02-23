Авіація Сил оборони ударила по особовому складу і ЗРК росіян — Генштаб

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 23 лютого.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичний хаб, 2 засоби протиповітряної оборони та 1 наземну станцію управління БпЛА росіян.

Вночі, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ракети та БпЛА типу “Shahed”. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили 23 ударні БпЛА. На фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. На Мар’їнському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. Загалом військо РФ завдало 3 ракетні та 83 авіаційні удари, здійснило 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.