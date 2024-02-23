В іспанському місті Валенсія підтверджено загибель чотирьох людей внаслідок пожежі у двох багатоквартирних будинках. Ще 14 мешканців зазнали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання Valencia Plaza.

Зазначається, що вогонь із 14-поверхового будинку швидко перекинувся на сусідню десятиповерхівку, яка з'єднана з кварталом.

За даними іспанських ЗМІ, загалом у двох будинках 220 квартир.

Пожежа у житловому будинку у Валенсії, Іспанія, 22 лютого 2024 року Фото: AP/Alberto Saiz Пожежа у житловому будинку у Валенсії, Іспанія, 22 лютого 2024 року Фото: AP/Alberto Saiz Пожежа у житловому будинку у Валенсії, Іспанія, 22 лютого 2024 року Фото: AP/Alberto Saiz Пожежа у житловому будинку у Валенсії, Іспанія, 22 лютого 2024 року Фото: AP/Alberto Saiz

Відомо, що займання сталося на п’ятому поверсі з досі невідомих причин. Потім вогонь поширився на великій швидкості по всьому комплексу.

"Неможливо підтвердити, коли можна буде увійти в будинок. Мета полягає в тому, щоб продовжити охолодження. У нас є лише візуальне підтвердження цих чотирьох померлих людей. Найближчі родичі були проінформовані", — сказав заступник директора з надзвичайних ситуацій Хорхе Суарес.

Також є дані, що одна людина зникла безвісти. Крім чотирьох загиблих , за офіційними даними, 14 людей постраждали. Їм надали медичну допомогу. Медики фіксували переломи, опіки та вдихання диму. З постраждалих шестеро — пожежники, 9 — це чоловіки віком від 25 до 57 років; чотири жінки від 27 до 81 року та один неповнолітній віком до 7 років.

Про швидкість поширення вогню

Житловий будинок, де сталося займання, має чотирнадцять поверхів і 138 квартир. Комплекс був побудований каталонським забудовником Fbex між 2005 і 2008 роками, в розпал буму нерухомості. Фірма збанкрутувала у 2010 році через борг у понад 600 мільйонів євро.

Швидкість, з якою полум'я перекинулося на іншу будівлю пояснюється тим, що поширення відбулося через фасад, який був побудований із горючого матеріалу, та через сильний вітер.

За словами секретарки Офіційного коледжу промислових технічних інженерів Валенсії Естер Пучадес, яка перевіряла будівлю кілька років тому, фасад був покритий зсередини легкозаймистим матеріалом (напиленим поліуретаном). Він під час горіння стає рідким і дуже швидко загоряється. Це й стало причиною швидкого поширення полум'я.

Експертка пояснила, що у 2005 році, коли почалися роботи, ще не було багато досліджень і знань про шкоду використання цього матеріалу, тому його використання в покриттях було поширеним. Однак після оновлення Технічного будівельного кодексу, остання зміна якого відбулася у 2019 році, будівлі, як правило, проєктуються зі скловолокна, щоб уникнути саме такого типу катастрофи. Іншим рішенням є розміщення протипожежних розривів поверхами для запобігання швидкому поширенню вогню.