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В Іспанії у місті Мурсія загорілися кілька нічних клубів. Щонайменше 13 людей загинули
ІспаніяПОЖЕЖАПодіїСвіт

В Іспанії у місті Мурсія загорілися кілька нічних клубів. Щонайменше 13 людей загинули

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В Іспанії у місті Мурсія загорілися кілька нічних клубів. Щонайменше 13 людей загинули
Рятувальники на місці пожежі у районі Лас-Аталаяс у Мурсії, Іспанія, 1 жовтня 2023 року, фото: AP

Вранці 1 жовтня у місті Мурсія на південному сході Іспанії сталася пожежа у районі Лас-Аталаяс: загорілися кілька нічних клубів. Внаслідок пожежі щонайменше 13 людей загинули, четверо отримали поранення, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що більшість людей загинула у розважальному закладі, відомому як La Fonda, де обвалився перший поверх.

Також вогонь перекинувся на нічні клуби Teatre та Golden.

Причину пожежі наразі встановлюють. Мер Мурсії відмовився від коментарів щодо умов безпеки та ліцензії нічних клубів до тих пір, поки не буде закінчено рятувальна операція, і не будуть відомі точні причини інциденту.

Як пише El Pais, пожежа у Мурсії є найбільш смертоносною, зареєстрованою в Іспанії в місці дозвілля з моменту трагедії, що сталася 14 січня 1990 року в нічному клубі Flying в Сарагосі, де загинули 43 людини.

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