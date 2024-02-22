Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців.
Андрій Коцаренко
18 лютого в бою поблизу села Тоненьке на Донеччині загинув солдат Андрій Коцаренко, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.
Андрій Коцаренко народився 2 березня 1980 року в Маріуполі. Тривалий час працював у морському порту. У грудні 2022 року долучився до лав ЗСУ.
У нього залишилися дружина, три доньки, мати та сестра. Поховають воїна в Кам'янському 23 лютого.
Андрій Бичков
22 лютого на центральному кладовищі Марганця попрощалися з молодшим сержантом Андрієм Бичковим, повідомили в міській раді.
Йому було 43 роки.
Валерій Солдатенко
Також стало відомо про загибель на війні жителя Вільногірської громади Валерія Солдатенка. Про це повідомили в міськраді Вільногірська.
Він поліг у Донецькій області. Дату й час поховання оприлюднять додатково.
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