НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Андрій Коцаренко, Андрій Бичков, Валерій Солдатенко. Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИСМЕРТЬЗСУРегіони

Андрій Коцаренко, Андрій Бичков, Валерій Солдатенко. Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бійці, жалоба, Дніпро
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Суми

Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців.

Андрій Коцаренко

Андрій Коцаренко, Андрій Бичков, Валерій Солдатенко. Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців
Андрій Коцаренко. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

18 лютого в бою поблизу села Тоненьке на Донеччині загинув солдат Андрій Коцаренко, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

Андрій Коцаренко народився 2 березня 1980 року в Маріуполі. Тривалий час працював у морському порту. У грудні 2022 року долучився до лав ЗСУ.

У нього залишилися дружина, три доньки, мати та сестра. Поховають воїна в Кам'янському 23 лютого.

Андрій Бичков

Андрій Коцаренко, Андрій Бичков, Валерій Солдатенко. Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців
Андрій Бичков. Фото: Марганецька міська рада

22 лютого на центральному кладовищі Марганця попрощалися з молодшим сержантом Андрієм Бичковим, повідомили в міській раді.

Йому було 43 роки.

Валерій Солдатенко

Андрій Коцаренко, Андрій Бичков, Валерій Солдатенко. Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців
Валерій Солдатенко. Фото: Вільногірська міська рада

Також стало відомо про загибель на війні жителя Вільногірської громади Валерія Солдатенка. Про це повідомили в міськраді Вільногірська.

Він поліг у Донецькій області. Дату й час поховання оприлюднять додатково.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
Майже 200 вибухів. Армія РФ обстріляла шість громад Сумщини
Зеленський
Зеленський по відеозв'язку взяв участь у зустрічі лідерів країн G7, яку ініціювала Італія
Румунія, Констанца, мітинг до другої річниці вторгнення РФ
Херсонці за кордоном: фоторепортаж з мітингів та заходів з нагоди другої річниці вторгнення РФ
Маріуполь
"Народжувала під час штурму лікарні в Маріуполі". Історія сім'ї Савосіних, які виїхали з окупації. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
На початок