Дніпропетровщина втратила на війні трьох бійців.

Андрій Коцаренко

Андрій Коцаренко. Фото: телеграм-канал Андрія Білоусова

18 лютого в бою поблизу села Тоненьке на Донеччині загинув солдат Андрій Коцаренко, повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов.

Андрій Коцаренко народився 2 березня 1980 року в Маріуполі. Тривалий час працював у морському порту. У грудні 2022 року долучився до лав ЗСУ.

У нього залишилися дружина, три доньки, мати та сестра. Поховають воїна в Кам'янському 23 лютого.

Андрій Бичков

Андрій Бичков. Фото: Марганецька міська рада

22 лютого на центральному кладовищі Марганця попрощалися з молодшим сержантом Андрієм Бичковим, повідомили в міській раді.

Йому було 43 роки.

Валерій Солдатенко

Валерій Солдатенко. Фото: Вільногірська міська рада

Також стало відомо про загибель на війні жителя Вільногірської громади Валерія Солдатенка. Про це повідомили в міськраді Вільногірська.

Він поліг у Донецькій області. Дату й час поховання оприлюднять додатково.

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