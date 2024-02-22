У Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького розпочали реставрацію дерев’яної школи. Закінчити роботи планують до Великодня.

Як розповів Суспільному заступник директора із наукової роботи Музею народної архітектури та побуту Сергій Ципишев, ця школа збудована за типовим планом галицьких шкіл у 1880 році у селі Бусовисько Самбірського району.

"Це один з наших унікальних об’єктів, тому що у нашому музеї одна така школа. І у всіх інших скансенах західного регіону таких шкіл більше немає", — говорить він.

Будівля школи добре збережена; також тут нещодавно перекрили дах. А тепер взялися до ремонту всередині.

"Треба було перемастити стіни. Школа цілком дерев’яна, а всередині – побілена. Та побілка з часом відстає та зажовкає. Крім цього буде оновлено інтер’єр об'єкта", — пояснює Сергій Ципишев.

Наразі у будівлі замінили підлогу, а стіни мають обробити від ураження грибком. Також реставратори оглядають меблі й визначають, що і як потребує реставрації.

"В класі особливо ми нічого не будемо змінювати. Хіба додамо тогочасні мапи. А ось приміщення, де жив вчитель, будемо оновлювати. Там є і кухня, де вчитель готував собі їсти. Ми переглянемо кухонний інвентар, щось додамо, щось заберемо на реставрацію. Ми хочемо зробити кімнату, де жив вчитель, відкритою, щоби до неї можна було зайти і ближче роздивитися предмети інтер’єру", — розповідає заступник директора музею.

Підготовка до реставрації. Фото: Музей народної архітектури та побуту / Facebook

Роботи тільки розпочалися. Стіни готуються до шпаклювання та побілки. Для того, щоби глина, яку нанесуть на стіни, відразу гарно висихала, потрібна певна температура. То ж реставратори сподіваються на гарну, теплу погоду.

"Думаю, що ми це завершимо до початку туристичного сезону, який у нас розпочинається з початком Великодніх свят", — зазначив Сергій Ципишев.

Декілька фактів про школу з Бусовиська, навчальний процес та побут у ній: