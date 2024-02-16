На цвинтар в місті Рожище до могили свого чоловіка, 33-річного захисника України Олега Васевича, часто приїздить дружина Оксана.

Тут запалює свічки та говорить із коханим, розповіла Суспільному жінка.

"Свічки палю, щоб постійно був вогонь, тепло. Мені, здається, що він мене чує... Постійно прошу, щоб він мені приснився", — каже волинянка.

Оксана Васевич йде на могилу до свого покійного чоловіка-військовослужбовця. Фото: Суспільне Луцьк

15 лютого 2024 року минула друга річниця як молоді люди стали подружжям. Познайомилися на весіллі у друзів, говорить Оксана, а згодом, у травні 2021 року, Олег освідчився. Каже: чоловік був справедливим та любив чути й говорити правду.

Олег з Оксаною (світлина з особистого архіву жінки). Фото: Суспільне Луцьк

"При першій зустрічі він мені не сподобався, а потім коли ближче поспілкувалися, то він був і розумний, і ставився до всіх добре. Він був дуже добрий, ніколи не любив обману. Десь я йому щось не скажу, а він мені одразу – тільки не обманюй", — говорить жінка.

Олег Васевич був у місцевій теробороні: за декілька днів після початку повномасштабної війни пішов у військо добровольцем. Сама ж Оксана каже, що спершу була проти такого рішення чоловіка, однак згодом прийняла.

"Побачила, що стоїть готовий рюкзак зібраний. І він мені сказав: якщо ти мене не пускаєш, я все одно піду. Я потім вирішила, що мені не потрібно з ним сваритися і я весь цей час намагалася його підтримувати", — говорить волинянка.

Вдова загиблого волинського військовослужбовця. Фото: Суспільне Луцьк

Їздила до чоловіка з гостинцями, хоч просив нічого не привозити та завжди казав, що всім забезпечений, розповідає Оксана. Попри це дружина збирала й відправляла пакунки.

Про військові справи чоловік своїм рідним не розповідав. Служив на посаді водія-електрика відділення зв’язку 118-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

Знімки Олега зі служби. Фото: Суспільне Луцьк

"Він казав: "Все добре, спокійно". 5 лютого він мав вийти з наряду, але як я вже потім дізналася, в них там був великий обстріл і до них приїхали хлопці поміняти. І вони вирішили з тими, хто мав міняти залишитися і відбити атаку і вже тоді поїхати назад", — сказала вдома захисника.

Оксана Васевич. Фото: Суспільне Луцьк

Волинянин Олег Васевич загинув 5 лютого 2024 року поблизу села Роботине Запорізької області. Як розповіла вдова захисника, чоловік поліг внаслідок прильоту ворожого дрона. Воїна посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Продовжує захищати територіальну цілісність України зараз його батько.

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