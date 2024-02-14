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ЄС пропонує накласти санкції на КНДР за постачання Росії ракет
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ЄС пропонує накласти санкції на КНДР за постачання Росії ракет

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ЄС
Прапори Євросоюзу. Фото: AP /Virginia Mayo

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, якими вона обстрілює Україну.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з документами ЄС.

У санкційний список пропонується внести міністра оборони КНДР та Ракетне управління КНДР, урядовий орган, який контролює національну програму балістичних ракет.

"Балістичні ракети, розроблені та вироблені Північною Кореєю, були використані проти України російськими Збройними силами", — йдеться у документі.

Агентство зазначає, що КНДР також надала Росії сотні тисяч артилерійських боєприпасів. Завдяки цій підтримці, а також можливості Москви постачати заборонені частини через треті країни, Росія змогла наростити виробництво боєприпасів значно більше, ніж Україна отримує від своїх союзників.

Також під санкції можуть потрапити десятки осіб і організацій, які беруть участь у виробництві та закупівлі зброї, а також компонентів і станків, необхідних для її створення.

Ці заходи з боку ЄС можуть стосуватися й ще декількох російських чиновників.

Що відомо про постачання КНДР зброї до Росії

У січні США оприлюднили розсекречені фотографії вагонів, які прямували в Росію з Північної Кореї і ймовірно перевозили зброю для російської армії, зокрема для ПВК "Вагнер".

У червні Кім Чен Ин пообіцяв "триматися за руку" з Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво між державами.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР "заплатить ціну", якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

10 вересня посланні з нагоди 75-ї річниці заснування КНДР Путін заявив, що прагне побудувати міцніші зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Сполучені Штати 13 жовтня поінформували, що мають дані про передачу Північною Кореєю 1 000 контейнерів з військовим обладнанням до Росії.

Розвідка Південної Кореї 1 листопада вказала, що КНДР з серпня відправила у РФ понад мільйон артснарядів для війни проти України.

21 грудня пані посол США при НАТО Джуліан Сміт наголосила, що американці мають дані, підтверджені супутниковими знімками, що КНДР поставила у Росію тисячу контейнерів з військовим обладнанням та снарядами.

Генеральний прокурор Андрій Костін 11 січня підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

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