На Одещині затримали чоловіка, який перевозив до кордону призовників

Неподалік селища Сарата на Одещині затримали чоловіка, який перевозив до кордону чоловіків призовного віку.

Про це 14 лютого у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

За їхніми даними, водій — житель одного з сіл Білгород-Дністровського району, перевозив пасажирів, серед яких були двоє жителів Сумської області. Ще один подорожній виявився односельцем водія. З незнайомців перевізник брав по 6000 доларів, а з сусіда – лише 100.

Сумʼяни зізналися правоохоронцям, що організаторів знайшли через Інтернет. Від них отримали відповідні інструкції, як дістатися кордону. За таку подорож вони мали сплатити гроші.

"Користуючись нагодою, шофер вирішив "допомогти" й своєму сусіду. Оскільки той скаржився на безробіття, керманич мав узяти з нього лише 100 доларів США", — йдеться у повідомленні.

Чоловіків прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП. А перевізнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 332 ККУ, повідомлення про виявлення ознак злочину направили до Нацполіції.

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