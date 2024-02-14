Внаслідок вибуху 13 лютого на вулиці Єськова у Чернігові в автомобілі Land Rover загинуло подружжя.

Про це Суспільному повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова.

"Наразі нам відомо, що у Чернігові вчора ввечері трапилась трагедія, за попередніми даними, в легковому автомобілі пролунав вибух в результати якого постраждало двоє осіб, це були чоловік та дружина", – повідомила Ольга Чеканова.

За попередньою інформацією ДБР, за кермом автомобіля перебував військовослужбовець призваний за мобілізацією.

Кримінальне провадження розпочато за статтею 414 КПК України, а саме: порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Буде розслідуватись слідчими ДБР.

"Що саме спровокувало вибух, що це був за вибуховий пристрій – ми зможемо дізнатись після результатів експертиз", – зазначили Ольга Чеканова.

Нагадаємо, чоловік та жінка, які були в автомобілі, де стався вибух, 14 лютого померли у лікарні. Попередньо відомо, що вибух стався внаслідок підриву гранати в салоні автомобіля.

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