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В автомобілі вибухнула граната: правоохоронці Чернігівщини відкрили кримінальне провадження
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В автомобілі вибухнула граната: правоохоронці Чернігівщини відкрили кримінальне провадження

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В автомобілі вибухнула граната: правоохоронці Чернігівщини відкрили кримінальне провадження
ФОТО: gettyimages / поліція Чернігівської області

13 лютого на вулиці Єськова у Чернігові в автомобілі Land Rover вибухнула граната. Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що водій та пасажирка 1990 року народження отримали травми, від яких померли в лікарні 14 лютого.

Стан водія після вибуху заступник гендиректора обласної лікарні Валерій Чобітько коментував так:

"У нього були пошкоджені органи черевної порожнини, грудна клітина, черепно-мозкова травма. Велика частина мозку була пошкоджена. Оперували, але, на жаль, врятувати не вдалось. Він був в атонічній комі. З цього стану рідко хто виходить".

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про скерування матеріалів провадження до Державного бюро розслідувань.

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