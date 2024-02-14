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Чоловік, який був у критичному стані після вибуху в автомобілі у Чернігові, помер
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Чоловік, який був у критичному стані після вибуху в автомобілі у Чернігові, помер

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Чоловік, який був у критичному стані після вибуху в автомобілі у Чернігові, помер
ФОТО: Суспільне Чернігів

Близько 10:00 14 лютого у лікарні помер чоловік, який був у критичному стані після вибуху в автомобілі у Чернігові.

Про це Суспільному розповів заступник гендиректора Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько.

"У нього були пошкоджені органи черевної порожнини, грудна клітина, черепно-мозкова травма. Велика частина мозку була пошкоджена. Оперували, але, на жаль, врятувати не вдалось. Він був в атонічній комі. З цього стану рідко хто виходить", – сказав Валерій Чобітько.

Нагадаємо, 13 лютого о 18:53 на вулиці Єськова стався вибух в автомобілі Land Rover, в якому перебували водій та пасажирка 1990 року народження, яка також померла у лікарні.

За інформацією з власних джерел Суспільного, в автомобілі вибухнула граната.

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