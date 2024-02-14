На Закарпатті працевлаштували 130 людей з інвалідністю впродовж 2023 року

Впродовж минулого року до Закарпатського центру зайнятості звернулися 543 людини з інвалідністю. З них 130 — працевлаштували. Про це Суспільному розповів начальник відділу активних програм зайнятості центру Петро Фолтин.

За словами Петра Фолтина, у 2023 році Кабінет Міністрів постановою затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Мукачівська підприємиця Тетяна Попович стала однією з перших, хто отримав цю компенсацію на Закарпатті.

"До нас звернувся працівник, що хоче у нас працювати. Спочатку ми не знали яку саме роботу ми можемо йому запропонувати, тому що у нього є особливості зі здоров’ям і ми хотіли зробити так, щоб це було якомога краще. Тому я звернулася в Центр зайнятості по консультацію", — розповіла власниця клінінгової компанії Тетяна Попович.

Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

Там Тетяна Попович дізналася про державну програму компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Жінка каже: оскільки програма передбачає відшкодування фактичних витрат, необхідно було за власні гроші придбати необхідне.

"Ми придбали меблі. Зручна шафа, тут знаходяться наші речі, місце, де ми можемо залишити верхній одяг, стійка рецепції, ми поставили розсувну тумбу, щоб легко було діставати звідти речі, відповідно ми підібрали висоту робочого місця. Ми взяли більш швидкий комп’ютер, бо нам потрібно було, щоб ми могли працювати швидше, вибрали монітор із широким екраном, щоб було легко бачити і взяли принтер, на якому можна швидко все видрукувати", — додає Тетяна Попович.

Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

Держава компенсувала Тетяні Попович 67 тисяч гривень. Вона стала однією з перших підприємців, хто на Закарпатті отримав таке відшкодування.

"Є граничний розмір. Це у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи це є 15 розмірів мінімальної заробітної плати. На сьогодні це складає 106 500 гривень, з першого квітня це буде 120 000 грн. А у разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи сьогодні 71 000 грн, а з 1 квітня буде 80 000 грн", — розповів Петро Фолтин.

З 543 людей з інвалідністю, які скористалося послугами Закарпатського центру зайнятості у 2023 році, 130 — працевлаштували.

"Маємо взяти до уваги, що у зв’язку з воєнною агресією російської федерації коли уже будуть учасники бойових дій, наші ветерани будуть повертатися у цивільне життя , серед них будуть особи, які отримали статус інваліда бойових дій першої-другої групи і насамперед їм ми маємо допомогти. Роботодавець у формі їхнього працевлаштування, Центр зайнятості в допомозі роботодавцю в облаштуванні цих робочих місць", — додає Петро Фолтин.

Фото: Тетяна Рожновська | Суспільне Ужгород

Більше про програму компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю охочі можуть прочитати на сайті Центру зайнятості у розділі "Роботодавцям".

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