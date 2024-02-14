НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
КОХАННЯДПСУЛЮДИРегіони

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Альберт — прикордонник одеського загону — побратися з коханою Вікторією вирішили напередодні Дня закоханих. Як чоловік попри службу і численні відрядження справив враження на кохану та організував пропозицію руки та серця — дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Альберт працює у сфері безпілотної авіації, займається плануванням та застосуванням. До Одеси переїхав після того, як почав служити.

"Я мав їхати у відрядження. І мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі. І мій друг дав мені номер цієї красуні, яка б приглядала за моїм котиком місяць. ... А потім я поїхав. Ми познайомилися. Я запросив її на побачення. З того часу залицявся. І почали зустрічатися", — поділився з Суспільним Альберт.

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
Котик Альберта. Фото: з сімейного архіву пари

"Спочатку я зрозуміла, що він господар котика. Але потім його вчинки змусили мене закохатися. Інакше не було. Не було ніяких варіантів – він не залишив їх просто. Кожне його слово підтримується і несе за собою дію, яка закріплює ті слова, які він каже", — розповіла дружина Альберта Вікторія.

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Дівчина розповіла, що освідчення справило на неї неймовірне враження:

"У той день, коли він вирішив його зробити, він мені сказав, аби я була супер-гарнюнькою, бо у нас буде особиста вечеря. І я там нафарбувалася, одягла дуже крутий костюм, який він теж попросив одягти – патріотичний. ... Усе було дуже яскраво. Гарно. Емоції зашкалювали. Оце було несподівано".

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
Пропозиція руки та серця Альберта Вікторії. Фото: з сімейного архіву пари

"У мене є син. І на сьогодні він вже наш син. Він дуже-дуже любить Альберта. Називає його татком. Для сина – це дуже великий приклад і він каже, що буде військовий, як тато", — розповіла Вікторія.

Познайомилися через кота та побралися перед Днем закоханих: історія прикордонника та його обраниці
Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
У 2023 році понад 186 тисяч пар уклали шлюб — Мін'юст
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
Не відкладаємо спільне життя на потім: у Житомирі у День закоханих побралися курсанти Максим та Діана Горовенки
65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини
65 років разом: історія кохання подружжя з Черкащини
Одруження в Луцьку
Побралися у День закоханих: скільки пар зареєстрували шлюб у Луцькому ДРАЦСі
На початок