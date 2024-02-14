Альберт — прикордонник одеського загону — побратися з коханою Вікторією вирішили напередодні Дня закоханих. Як чоловік попри службу і численні відрядження справив враження на кохану та організував пропозицію руки та серця — дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Альберт працює у сфері безпілотної авіації, займається плануванням та застосуванням. До Одеси переїхав після того, як почав служити.

"Я мав їхати у відрядження. І мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі. І мій друг дав мені номер цієї красуні, яка б приглядала за моїм котиком місяць. ... А потім я поїхав. Ми познайомилися. Я запросив її на побачення. З того часу залицявся. І почали зустрічатися", — поділився з Суспільним Альберт.

Котик Альберта. Фото: з сімейного архіву пари

"Спочатку я зрозуміла, що він господар котика. Але потім його вчинки змусили мене закохатися. Інакше не було. Не було ніяких варіантів – він не залишив їх просто. Кожне його слово підтримується і несе за собою дію, яка закріплює ті слова, які він каже", — розповіла дружина Альберта Вікторія.

Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Дівчина розповіла, що освідчення справило на неї неймовірне враження:

"У той день, коли він вирішив його зробити, він мені сказав, аби я була супер-гарнюнькою, бо у нас буде особиста вечеря. І я там нафарбувалася, одягла дуже крутий костюм, який він теж попросив одягти – патріотичний. ... Усе було дуже яскраво. Гарно. Емоції зашкалювали. Оце було несподівано".

Пропозиція руки та серця Альберта Вікторії. Фото: з сімейного архіву пари

"У мене є син. І на сьогодні він вже наш син. Він дуже-дуже любить Альберта. Називає його татком. Для сина – це дуже великий приклад і він каже, що буде військовий, як тато", — розповіла Вікторія.

Альберт та Вікторія. Фото: з сімейного архіву пари

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області