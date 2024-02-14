Жінка, яка постраждала у Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі 13 лютого, померла. Ще один постраждалий чоловік перебуває в реанімації у критичному стані.

Про це Суспільному розповів заступник гендиректора Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько.

За інформацією з власних джерел Суспільного, в автомобілі вибухнула граната.

У повідомленні департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА йдеться, що вибух стався 13 лютого о 18:53 в автомобілі Land Rover на вулиці Єськова. Водій та пасажирка автомобіля 1990 року народження.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського райуправління поліції, вибухотехніки обласної поліції та криміналістична лабораторія.

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