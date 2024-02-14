У Запорізькій області росіяни сформували нові десантно-штурмові підрозділи

На Запорізькому напрямку за останні кілька тижнів підвищилася інтенсивність бойових дій, оскільки росіяни сформували нові десантно-штурмові підрозділи на території області.
Про це Суспільному повідомив речник добровольчого підрозділу "Легіон свободи" Костянтин Денисов:
"Росіяни активно гонять їх в піхотні атаки проти наших побратимів. Плюс почала активно працювати їхня авіація, полюючи за нашою бронетехнікою, намагаючись бити по наших тилах. Але навзаєм, і ми активно б’ємо по тилах, по логістиці російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області".
Костянтин Денисов, речник “Легіону свободи”. Фото: Суспільне Запоріжжя
За словами Костянтина Денисова, росіяни намагаються посунути “сіру зону” і відбити опорні пункти, які втратили за останні декілька місяців. Та загалом лінія фронту динамічна й постійно рухається:
"Може бути просування в одну сторону, потім — в іншу. Якась зі сторін втрачає, позиції, а потім відновлює контроль над ними. Але глобально, якщо можна так сказати, то окупанти намагаються зрізати той виступ, яки пробили наші хлопці в другій половині 2023, і відновити втрачені позиції".
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