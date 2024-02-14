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"Ми не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО" — Столтенберг
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"Ми не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО" — Столтенберг

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Не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 жовтня 2023 року. Фото: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

У НАТО наразі не бачать безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена Альянсу.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

Говорячи про потенціал різних гібридних загроз, Столтенберг відзначив, що це те, до чого в Альянсі ставляться дуже серйозно.

“Ми не бачимо безпосередньої загрози військового нападу на будь-якого члена НАТО, але, звичайно, існує постійний ризик різних гібридних атак — кібератак та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО”, — сказав Столтенберг.

За його словами, наразі йдеться про поліпшення розвідки та про обмін розвідданими. Йдеться також про роботу з громадянським суспільством.

“Збройні сили працюють разом із рештою суспільства над протидією цим загрозам, і це те, що ми постійно робимо. Ми також проводимо навчання. І, звичайно, ми стежимо за ситуацією вздовж кордонів НАТО з Росією, щоб забезпечити належну реакцію на будь-які виклики, що виникатимуть на кордоні з Росією”, — сказав Генсек НАТО.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має готуватися до можливої десятилітньої конфронтації з Росією, оскільки її агресія може поширитися й на інші держави, якщо президент РФ Володимир Путін здобуде перемогу в Україні.

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