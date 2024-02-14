Генсек НАТО ЄНС Столтенберг привітав нещодавнє рішення Європейського Союзу про новий великий пакет допомоги Україні. Він розраховує на те, що Конгрес США наслідуватиме його приклад.

Про це Столтенберг повідомив перед зустріччю міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

За його словами, йдеться не про благодійність, а про інвестиція у власну безпеку.

“Ми продовжуємо допомагати Україні наближатися до стандартів НАТО в усіх сферах — від закупівель до логістики. А члени Альянсу продовжують здійснювати великі поставки озброєння, техніки і боєприпасів. Ця підтримка має реальне значення”, — наголосив Столтенберг.

Він додав, що з 2014 року члени Альянсу значно посилили колективну оборону. За його словами, йдеться про найпотужніші підкріплення колективної оборони за останні десятиріччя.

“І це, звичайно, було викликано незаконною анексією Криму президентом Путіним, але це було рішення членів НАТО ще в 2014 році. Оскільки світ змінився, оскільки світ став більш небезпечним, НАТО необхідно було відреагувати. І це саме те, що ми зробили”, — сказав Генсек Альянсу.

Він також заявив, що Українська оборонна контактна група — або формат Рамштайну — був дуже успішним і мобілізував підтримку з боку союзників і партнерів НАТО. За словами Столтенберга, коли йдеться про військову підтримку, потрібно пам'ятати, що 99% підтримки України надходить від союзників по НАТО, включно зі Швецією, яка незабаром стане членом Альянсу.

Столтенберг додав, що виявлення фрагментів безпілотника в Молдові лише демонструє, що війна в Україні є небезпечною. І це результат військової агресії, яку президент РФ Володимир Путін розпочав проти сусіда Молдови — України.

Як сказав Генсек НАТО, це демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка нападає на іншу країну, що також має наслідки для сусідів — таких як Молдова. Він додав, що союзники тісно співпрацюють з Молдовою і уважно стежать за цією ситуацією.

Цього тижня також відбудеться засідання Ради НАТО-Україна та віртуальне засідання Української контактної групи з питань оборони під проводом США. Обидві ці зустрічі будуть присвячені підтримці з боку союзників.