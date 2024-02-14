15 лютого на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі та вранці — слабкий туман. У Карпатах — висока ймовірність сходження лавин.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного центру з гідрометеорології.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 1⁰ морозу до 1⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 5-7⁰ тепла. По області вночі — від 3⁰ морозу до 2⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 3-8⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 5-10⁰, вдень — 0-5⁰ морозу.

Вітер — північно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів. У тумані — 600-900 метрів.

Окрім того, у високогір'ї Івано-Франківської області через відлигу зберігатиметься висока ймовірність сходження лавин.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів у гори", — повідомляють на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

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