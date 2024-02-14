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Заробляли по 100 млн грн щомісяця. У Кривому Розі ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські" — Нацполіція
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Заробляли по 100 млн грн щомісяця. У Кривому Розі ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські" — Нацполіція

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Наркокартель, затримання, Кривий Ріг
Конфіскація грошей та наркотиків Наркокартелю. Фото: Поліція Дніпропетровщини

У Кривому Розі на Дніпропетровщині ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські". Про це повідомили в Національній поліції України.

Злочинна організація діяла у Кривому Розі під керівництвом 30-річного ув'язненого. Він організував постачання психотропів з Єгипту в Україну, відновив виробництво метамфетаміну в Кривому Розі, а доходи легалізувалися через купівлю автівок.

Для ліквідації наркосиндикату було залучено 700 поліцейських, сказано в повідомленні.

Знешкодили три лабораторії. Одна із них дозволяла виготовляти до 30 кілограмів продукту щомісяця, а це 420 тисяч разових доз психотропу. Наркоторгівці отримували дохід понад 100 мільйонів гривень на місяць. Вони також займалися вирощуванням і збутом канабісу.

Заробляли по 100 млн грн щомісяця. У Кривому Розі ліквідували залишки наркокартелю "Двадцятівські" — Нацполіція
Відмивали гроші, купуючи автівки. Фото: Поліція Дніпропетровщини

Правоохоронці розповіли, що завдяки співпраці з польською поліцією у вересні минулого року затримали трьох жінок-членів наркосиндикату на території Польщі. Вони діяли як наркокур'єри — перевозили психотропні пігулки, заховані серед побутових предметів. Під час затримання конфіскували 77 кілограмів подрібнених пігулок.

Ця група була ключовим дистриб'ютором метамфетаміну та канабісу на території України, говориться в повідомленні. Вони постачали товар уже ліквідованому злочинному угрупованню "Біле Братство" та іншій злочинній групі в Кіровоградській області.

Упродовж року лідер групи заробив майже мільйон доларів, частину з яких легалізував через покупку 44-х автомобілів.

Наразі затримали 12 учасників злочинної організації. П’ятнадцятьом особам повідомили про підозру.

11 фігурантам суд вже обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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