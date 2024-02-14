У День закоханих на Львівщині вирішили одружитися понад 40 пар

44 пари на Львівщині подали заявки на реєстрацію шлюбу у День всіх закоханих (14 лютого). Відтак область — серед лідерів за кількість запланованих одружень цього дня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Міністерства юстиції України.

Загалом по Україні одружитись 14 лютого вирішило 700 пар. Серед лідерів по заявках Київ — 111 шлюбів, Дніпропетровська область — 70 шлюбів, Одеська область — 64 шлюби, Львівська область — 44 шлюби, Київська область — 42 шлюби та Вінницька область — 32 шлюби.

У міністерстві повідомили, що всього у 2023 році одружилось 186 051 пар. У січні 2024 — 9 326.

Кількість шлюбів у 2023 році. Інфорграфіка: Опендатабот

За даними Опендатаботу, впродовж 2023 року на Львівщині одружилися 10 983 пари.

"На заході країни напроти в середньому, на 20% менше пар беруть шлюб: Тернопільська (-24%), Закарпатська (-23%), Львівська (-20%). Антирекорд зафіксовано у Чернівецькій області — нових сімей поменшало аж на третину", – мовиться в повідомленні.

Також за цей період на Львівщині зареєстровано 1063 розлучення.