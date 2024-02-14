Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країна не піддасться на методи залякування російського президента Володимира Путіна, коментуючи інформацію про те, що МВС РФ оголосило у розшук політиків інших країн, яких вважає "нацистами", зокрема латвійських.

Про це Евіка Сіліня сказала 13 лютого після засідання Кабінету міністрів, передає Delfi.

Вона підтвердила, що латвійський уряд поінформований про ситуацію та розцінює дії Путіна як "незаконні та політично мотивовані".

"Наше завдання — заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", — сказала Сіліня і додала, що зовнішньополітична служба Латвії завжди готова забезпечити дипломатичний захист латвійських посадовців та інших громадян у будь-якій країні.

13 лютого МВС РФ оголосило у розшук прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас, естонського держсекретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви та низку європейських політиків. Крім них у базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах.

Раніше Росія оголосила у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.