НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Латвії відреагували на оголошення Росією у розшук низки політиків з країн Євросоюзу
ЛатвіяЕстоніяЛитваРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаСвіт

У Латвії відреагували на оголошення Росією у розшук низки політиків з країн Євросоюзу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Латвія
Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня. Фото: AP/Geert Vanden Wijngaert

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що країна не піддасться на методи залякування російського президента Володимира Путіна, коментуючи інформацію про те, що МВС РФ оголосило у розшук політиків інших країн, яких вважає "нацистами", зокрема латвійських.

Про це Евіка Сіліня сказала 13 лютого після засідання Кабінету міністрів, передає Delfi.

Вона підтвердила, що латвійський уряд поінформований про ситуацію та розцінює дії Путіна як "незаконні та політично мотивовані".

"Наше завдання — заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", — сказала Сіліня і додала, що зовнішньополітична служба Латвії завжди готова забезпечити дипломатичний захист латвійських посадовців та інших громадян у будь-якій країні.

13 лютого МВС РФ оголосило у розшук прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас, естонського держсекретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви та низку європейських політиків. Крім них у базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах.

Раніше Росія оголосила у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Голова Європарламенту Мецола прокоментувала листування з ФСБ депутатки від Латвії Жданок
"Поставилися надзвичайно серйозно" — голова Європарламенту про листування з ФСБ депутатки від Латвії
Андріс Спрудс
Міністр оборони Латвії назвав кілька шляхів забезпечення України обіцяним ЄС мільйоном снарядів
Євродепутатка Тетяна Жданок Євпропарламент ЄС ФСБ
Євродепутатка від Латвії листувалася з ФСБ — розслідування The Insider та реакція Європарламенту
Зерно
Парламентська коаліція Латвії домовилася щодо заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі
На початок