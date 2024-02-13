МВС РФ оголосило в розшук прем'єрку Естонії та міністра культури Литви

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас, естонського держсекретаря Таймара Петеркопа, міністра культури Литви та низку європейських політиків.

Про це повідомляють "Медіазона" і ТАСС.

У базі не зазначено, за якою саме статтею розшукують урядовці. За інформацією ЗМІ, щодо Каллас та Петеркопа "порушено справу про знищення та пошкодження пам'яток радянським воїнам".

Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вимагав у підлеглих перевірити дії влади Естонії у зв'язку зі знесенням пам'ятника у вигляді танка Т-34 в естонському місті Нарва поблизу кордону з Росією.

Крім Каллас, Петеркопа і Кайріса, у базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах.

Серед них дві третини попереднього скликання Сейму Латвії, міські ради литовської Риги, Клайпеди та Вільнюса в Литві, Луцька та Рівного в Україні, мер польського міста Валбжих та заступник міністра держактивів Польщі.

Раніше Росія оголосила у розшук керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.