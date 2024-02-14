На Київщині водій з'їхав в озеро та пішов у магазин

На Київщині водій автомобіля ВАЗ заїхав у водойму між Гребінками та Саливонками.

Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.

Жінка звернулась до поліції після того, як побачила авто в озері. Очевидиця зазначила, що водій одразу пішов у напрямку магазину, який знаходиться поблизу.

Обстеживши прилеглу територію, інспектори виявили схожого за описом чоловіка. Він пояснив, що пішов до магазину за допомогою. Поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння: перевірка виявила 1,83 проміле алкоголю.

На правопорушника склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування ТЗ в стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Із 15 лютого в Україні почне діяти заборона на вилов щуки на період нересту. Обмеження триватимуть до 31 березня.