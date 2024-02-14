Заборона на вилов щуки: коли розпочинається на Полтавщині

Заборона на вилов щук у водоймах Полтавщини діятиме півтора місяці. Це пов’язано з періодом нересту.

Від 15 лютого і до 31 березня у водоймах Полтавщини діятиме заборона на вилов щуки. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу іхтіології управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Юлія Бондарь. За її словами, це пов’язано з періодом нересту. Якщо ж під час лову інших видів риб на гачок потрапила щука, її необхідно обережно зняти і випустити у водойму.

За незаконне добування щуки передбачено від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, які завдали рибному господарству. Компенсація за кожен незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3 468 гривень.

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