Били з мінометів та РЗСВ. Що відомо про обстріл Сумщини на ранок 13 лютого

Вночі та зранку 13 лютого російська армія здійснила 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів – з мінометів та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомила Суська обласна військова адміністрація.
Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Глухівська та Шалигинська громади.
Які деталі обстрілу Сумщини 13 лютого
- Глухівська громада: російська армія била з мінометів (3 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухи). Також армія РФ вдарила з РСЗВ (8 вибухів). .
- Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (9 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів).
Що відомо про обстріл Сумщини 12 лютого
Протягом дня 12 лютого армія РФ 14 разів обстрілювала Сумську область. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.
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