НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
14 лютого на Львівщині прощаються із п'ятьма військовими
ПохованняВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

14 лютого на Львівщині прощаються із п'ятьма військовими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
14 лютого на Львівщині прощаються із п'ятьма військовими
Ілюстративне зображення. Фото: Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

Сьогодні, 14 лютого, у Львівській області поховають п'ятьох воїнів. Богдан Лука, Роман Бобрик, Богдан Коваль, Михайло Лесів і Ростислав Басараба загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Богдан Лука — мешканець села Звенигород Давидівської громади.

Богдан Лука
Богдан Лука. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був сапером у складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша 420 батальйону інженерно-саперного взводу. Загинув у Харківській області.

Роман Бобрик мешкав у селі Східниця Дрогобицького району.

Роман Бобрик
Роман Бобрик. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Загинув 17 січня 2023 року на Донецькому напрямі.

Богдан Коваль народився у Дрогобичі.

Богдан Коваль
Богдан Коваль. Фото: пресслужба Львівської ОВА

З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до 67 батальйону 103 бригади ТрО як доброволець. 24 січня 2024 року був поранений біля Табаївки на Харківщині. Внаслідок отриманих поранень Богдан Коваль помер 11 лютого 2024 року в київському госпіталі.

Михайло Лесів народився у селі Кам'янка Сколівської громади.

Михайло Лесів
Михайло Лесів. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був капітаном, командиром механізованої роти військової частини АО222. Загинув 9 лютого в біля Авдіївки.

Ростислав Басараба мешкав у селищі Красне Золочівського району.

Ростислав Басараба
Ростислав Басараба. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був старшим стрільцем 2 кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А4809. Загинув 10 лютого 2024 року біля Богданівки в Бахмутському районі Донецької області.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
Вижив в полоні та загинув в ДТП: на Черкащині поховали загиблого захисника
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
На Закарпатті попрощалися із полеглим на війні захисником Ігорем Гаврищуком
На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
На Чернігівщині попрощалися з солдатом Максимом Рубаном, який загинув у бою
&quot;Це фронт. Це кордон&quot;. У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
"Це фронт. Це кордон". У Сумах попрощалися з солдатом Андрієм Лебідем
На початок