14 лютого на Львівщині прощаються із п'ятьма військовими

Сьогодні, 14 лютого, у Львівській області поховають п'ятьох воїнів. Богдан Лука, Роман Бобрик, Богдан Коваль, Михайло Лесів і Ростислав Басараба загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Богдан Лука — мешканець села Звенигород Давидівської громади.

Богдан Лука. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був сапером у складі 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша 420 батальйону інженерно-саперного взводу. Загинув у Харківській області.

Роман Бобрик мешкав у селі Східниця Дрогобицького району.

Роман Бобрик. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Загинув 17 січня 2023 року на Донецькому напрямі.

Богдан Коваль народився у Дрогобичі.

Богдан Коваль. Фото: пресслужба Львівської ОВА

З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до 67 батальйону 103 бригади ТрО як доброволець. 24 січня 2024 року був поранений біля Табаївки на Харківщині. Внаслідок отриманих поранень Богдан Коваль помер 11 лютого 2024 року в київському госпіталі.

Михайло Лесів народився у селі Кам'янка Сколівської громади.

Михайло Лесів. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був капітаном, командиром механізованої роти військової частини АО222. Загинув 9 лютого в біля Авдіївки.

Ростислав Басараба мешкав у селищі Красне Золочівського району.

Ростислав Басараба. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був старшим стрільцем 2 кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А4809. Загинув 10 лютого 2024 року біля Богданівки в Бахмутському районі Донецької області.