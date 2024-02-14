На війні в Україні РФ втратила 1060 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 14 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 398 140 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6433 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 12043 (+39) од,
- артилерійських систем — 9566 (+66) од,
- РСЗВ — 984 (+3) од,
- засоби ППО — 671 (+4) од,
- літаків — 332 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7371 (+39),
- крилаті ракети — 1882 (+0),
- кораблі /катери — 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 12662 (+39) од,
- спеціальна техніка — 1523 (+5).
Дані уточнюються.
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