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На війні в Україні РФ втратила 1060 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1060 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
Російські військові в Україні 30 липня 2022 року. Фото: AP

Станом на ранок 14 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 398 140 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1060 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків —  6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем — 9566 (+66) од,
  • РСЗВ — 984 (+3) од,
  • засоби ППО — 671 (+4) од,
  • літаків — 332 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7371 (+39),
  • крилаті ракети — 1882 (+0),
  • кораблі /катери — 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12662 (+39) од,
  • спеціальна техніка — 1523 (+5).

Дані уточнюються.

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