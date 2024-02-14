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Нічний обстріл Селидового, Естонія закриє кордон з Росією та протести чеських фермерів: головні новини ранку 14 лютого
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Нічний обстріл Селидового, Естонія закриє кордон з Росією та протести чеських фермерів: головні новини ранку 14 лютого

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Дайджест, новини 14 лютого
Наслідки російської атаки на Селидове у ніч проти 14 лютого 2024 року, Донецька область, Україна. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Вночі російська армія обстріляла Селидове на Донеччині, Естонія заявила, що, ймовірно, закриє кордон із Росією та чеські фермери анонсували низку протестів проти продукції з України — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 14 лютого.

Донеччина: нічний обстріл Селидового

Російська армія вночі двічі атакувала Селидове на Донеччині, повідомив керівник ОВА Філашкін. Близько опівночі війська РФ поцілили у пʼятиповерхівку, де повністю зруйнували 12 квартир. Щонайменше чотири людини отримали поранення.

Згодом близько першої години ночі росіяни вдруге обстріляли місто, внаслідок чого травмована людина. Через обстріл пошкоджений один із корпусів лікарні. Ймовірно, під завалами перебувають три людини, у тому числі дитина, додав Філашкін.

Станом на 05:30 ранку 14 лютого відомо про трьох загиблих та 12 поранених людей через нічний обстріл Селидового з боку армії РФ, повідомила Селидівська МВА.

Естонія заявила про можливе закриття пунктів перетину кордону з Росією

Через міграційний тиск з боку РФ Естонія може тимчасово закрити свій кордон з Росією та закликала повернутися своїх громадян, повідомила поліція.

У заяві правоохоронців йдеться, що в останні тижні Росія навмисно доставила до естонського кордону групи іноземців іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

"Якщо ця діяльність продовжиться, ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже було зроблено у Фінляндії через міграційний тиск", — заявили у поліції.

Контекст: Фінляндія заявила, що Росія звозить до кордону нелегалів, щоб вони так потрапляли до ЄС, а це може підірвати економіку Блоку. До того ж Європа надає прихисток українцям. Фінський уряд вирішив закрити усі КПП. Низка сусідів Росії теж планують закрити кордони.

Чеські фермери анонсували протести через український імпорт

Чеські фермери приєднаються до масштабного протесту наступного тижня проти сільськогосподарської політики ЄС, яка дозволяє імпортувати дешеву продукцію з України, пише чеське видання iRozhas.

Фермери з Чехії планують власну блокаду. Протестувальники перешкоджатимуть рух на шосе в Празі 19 лютого, щоб привернути увагу до вимог чеських фермерів. Демонстранти також надішлють листа міністру сільського господарства Мареку Виборному з вимогою вийти з країни з Європейської зеленої угоди.

Потім демонстранти вирушать до прикордонних переходів 22 лютого, щоб зустріти фермерів інших країн з подібними вимогами.

Контекст: фермери з низки європейських країн вийшли на протести проти імпорту дешевої продукції з України, оскільки вона стала конкурентною на ринку в ЄС. Це виникло обурення у фермерів і вони вийшли на протести. Також вони проти Зеленої угоди.

У США вдруге в історії оголосили імпічмент міністру внутрішніх справ

Палата представників США проголосувала за імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, першого секретаря кабінету міністрів, який був імпічментований майже за 150 років.

Це рішення підтримали 214 конгресменів, 213 виступили проти. У випадку з Майоркасом, якого палата представників звинуватила у міграційній кризі в країні, сенатори також, швидше за все, стануть на бік міністра, оскільки далі рішення йде на ухвалу до Сенату.

Контекст: понад 6,3 мільйона мігрантів незаконно в'їхали до США з 2021 року, що зробило імміграцію спірним і політично спірним питанням напередодні листопадових виборів. Це питання є основним напрямком кампанії Дональда Трампа з витіснення Байдена з посади.

Японія планує пом'якшити обмеження на поїздки бізнесменів до України

Уряд Японії планує пом'якшити обмеження на поїздки до України підприємців, включаючи представників компаній, аби заохотити до відновлення української інфраструктури. Про це повідомляє суспільна телерадіокомпанія Японії.

Послаблення не будуть масовими — кожна поїздка та її терміни будуть узгоджені окремо. Японський уряд проведе "Конференцію зі сприяння економічному відновленню Японії та України" в Токіо 19 лютого, де має намір підтримати японські компанії для відбудови України. Представники японського бізнесу висловлюють невдоволення тим, що обмеження поїздок перешкоджає їх повноцінній діяльності в Україні. Наразі залишається в силі рекомендація щодо негайної евакуації з України, підготовлена зовнішньополітичним відомством Японії.

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