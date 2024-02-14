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Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ — Генштаб
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів війська РФ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби росіян.

На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки. Загалом військо РФ завдало 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснило 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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