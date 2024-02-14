На фронті протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 24 атаки. Загалом військо РФ завдало 3 ракетних та 159 авіаційних ударів, здійснило 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 лютого.

Внаслідок російських атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Авіаційних ударів зазнали Кругле Харківської області, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Роздолівка, Часів Яр, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак війська РФ поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам РФ значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак війська РФ в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації 27 разів намагалося покращити тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку наступальних дій росіян не зафіксовано.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки російського війська східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ РФ. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби військо РФ здійснило 5 безуспішних штурмових дій.

Водночас, українські воїни активними діями завдають окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.