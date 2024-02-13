Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 лютого поспілкувались з верховним головкомом Збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі й керівником Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.
Про це очільник МО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Умєров назвав розмову "чіткою та предметною" і зазначив, що у ході перемовин з партнерами обговорили воєнні плани на 2024 рік.
За словами міністра, Сирський озвучив пріоритети, серед яких:
- оптимізація структури ЗСУ;
- поліпшення якості підготовки українських військових;
- доукомплектування наявних бригад і створення нових;
- забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.
Сторони також окремо обговорили постійне збільшення засобів радіоелектронної боротьби, аби нівелювати загрозу російських дронів.
"Ще одна важлива тема — забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду — багато роботи й рішень, необхідних для перемоги", — додав очільник МО.