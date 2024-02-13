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Умєров та Сирський обговорили з командувачем військ НАТО у Європі збільшення засобів РЕБ і ротацію бійців на фронті
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Умєров та Сирський обговорили з командувачем військ НАТО у Європі збільшення засобів РЕБ і ротацію бійців на фронті

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Сирський, Умєров
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 лютого поспілкувались з верховним головкомом Збройних сил НАТО у Європі Крістофером Каволі й керівником Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.

Про це очільник МО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Умєров назвав розмову "чіткою та предметною" і зазначив, що у ході перемовин з партнерами обговорили воєнні плани на 2024 рік.

За словами міністра, Сирський озвучив пріоритети, серед яких:

  • оптимізація структури ЗСУ;
  • поліпшення якості підготовки українських військових;
  • доукомплектування наявних бригад і створення нових;
  • забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Сторони також окремо обговорили постійне збільшення засобів радіоелектронної боротьби, аби нівелювати загрозу російських дронів.

"Ще одна важлива тема — забезпечення ротації бійців на фронті. Попереду — багато роботи й рішень, необхідних для перемоги", — додав очільник МО.

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