Естонія заявила про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією

Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску та закликала повернутися своїх громадян.

Про це повідомила пресслужба поліції Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

У заяві йдеться, що в останні тижні Росія навмисно доставила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.

"Якщо ця діяльність продовжиться, ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже зробили у Фінляндії через міграційний тиск", — заявили у поліції.

Якщо кордони закриють, то усім потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, що може додати кілька сотень кілометрів до подорожі.

Проблеми з нелегалами на кордоні з Росією

6 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку. Потім закриття продовжували ще кілька разів.

За наказом прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, країна закрила усі прикордонні пункти пропуску з Росією через надмірний потік шукачів притулку. Нині він закритий до 14 квітня.

Польща також продовжила посилений контроль на кордоні з Словаччиною від 2 лютого до 2 березня, аби захистити країну від нелегальних мігрантів.