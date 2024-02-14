Естонія заявила про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією

Через міграційний тиск з боку Росії Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску та закликала повернутися своїх громадян.
Про це повідомила пресслужба поліції Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.
У заяві йдеться, що в останні тижні Росія навмисно доставила до естонського кордону групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Європейського Союзу.
"Якщо ця діяльність продовжиться, ми будемо змушені закрити пункти пропуску через кордон, щоб захистити національну безпеку та громадський порядок, як це вже зробили у Фінляндії через міграційний тиск", — заявили у поліції.
Якщо кордони закриють, то усім потрібно буде скористатися іншим пунктом перетину кордону, щоб повернутися до Естонії, що може додати кілька сотень кілометрів до подорожі.
Проблеми з нелегалами на кордоні з Росією
6 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку. Потім закриття продовжували ще кілька разів.
За наказом прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, країна закрила усі прикордонні пункти пропуску з Росією через надмірний потік шукачів притулку. Нині він закритий до 14 квітня.
Польща також продовжила посилений контроль на кордоні з Словаччиною від 2 лютого до 2 березня, аби захистити країну від нелегальних мігрантів.
Проблеми Європейського Союзу із мігрантами
На тлі постійних воєнних конфліктів та економічної нестабільності до Європи намагаються потрапити все більше жителів Близького сходу та країн Африки. Багато хто намагається нелегально потратити до ЄС через море та сусідні країни. Найбільше таких шукачів кращого життя у Німеччині, Франції, Італії та Скандинавії.
На фоні повномасштабного вторгнення РФ в Україну мільйони українців стали біженцями у Європі. Для їх підтримки ЄС виділяє гроші на освіту, харчування, житло та побут.
Проте міграційна проблема стала погіршуватися на фоні війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС. Для цього постпреди країн Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики.
Угода передбачає, що такі держави, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також звертатися за оперативною допомогою до колег з ЄС, включаючи фінансову допомогу і переселення.
Польща та Угорщина, які виступають категорично проти прийому будь-яких людей, що прибувають з Близького Сходу та Африки, проголосували "проти" угоди, в той час, як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися. Рішення було прийнято більшістю голосів.
23 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що країна планує запровадити постійний контроль на кордоні з Польщею та Чехією, аби зупинити нелегальну міграцію.
6 вересня очільник уряду Словаччини Людовіт Одор заявив, що влада країни відділить майже 500 військовослужбовців, щоб допомогти поліції контролювати зростаючий потік мігрантів, які перетинають кордон з боку Угорщини.