Хусити заявили про нову атаку зі сторони США та Британії

Ввечері 13 лютого низка підконтрольних хуситам ЗМІ повідомили про бомбардування, звинувативши в атаці США та Сполучене Королівство.

Про це повідомляє Al Аrabiya.

Видання уточнює, що під обстрілом опинився район Аль-Тахіта в провінції Ходейда, що на заході Ємену. Повідомлень про поранених чи загиблих — немає. Британія та США не коментували заяви про нову атаку на Ємен. Це вже третя атака Західних країн на Ємен у відповідь на обстріли суден у Червоному морі.

Після загострення конфлікту в Газі, рух "Ансар Аллах" (хусити) заявив, що завдаватиме ударів по території Ізраїлю і не дозволить пов'язаним з ним суднам проходити через води Червоного моря, поки операція в палестинському анклаві не припиниться. Від середини листопада 2023 року хусити атакували десятки цивільних суден у Червоному морі та Аденській затоці.

Що відомо про атаку США та Сполученого Королівства на хуситів

США та Велика Британія в ніч на 12 січня за підтримки Канади, Нідерландів, Австралії та Бахрейну атакували об'єкти угруповання повстанців-хуситів у Ємені. Обидві сторони підтвердили атаку. Згодом за відповідне рішення виступили Данія, Німеччина, Нова Зеландія та Південна Корея.

Командувач Військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич розповів, що американські та британські військові завдали ударів по понад 60 цілях у 16 ​​місцях розташування хуситів на території Ємену. Свою атаку США та Британія повторили 3 лютого.