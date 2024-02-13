Уряд виділив 1,3 мільярди гривень для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

Про це вчора, 13 лютого, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

«Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що рубежі зводяться коштом резервного фонду державного бюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

Як пояснив Денис Шмигаль, із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту. А ще 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям:

"Зокрема, для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області — 1,3 млрд грн", — зазначив очільник уряду.

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