Сирський та Умєров сьогодні об'їхали всі "гарячі точки" на фронті — Зеленський

Новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров протягом сьогоднішнього дня перебували на фронті.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення 13 лютого.

За його словами Сирський та Умєров об'їхали всі "гарячі точки".

"Авдіївка, Купʼянськ, Лиман. Максимум уваги, максимум підтримки. Доповіли щодо ситуації. Розв'язують наявні проблеми – комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, РЕБ, командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь", — розповів президент.

8 лютого Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на це місце генерал-полковника Олександра Сирського, який раніше керував Сухопутними військами.

9 лютого Олександр Сирський розповів про пріоритетні завдання, які стоять на порядку денному. Серед іншого, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднань і частин з урахуванням потреб фронту в новітній зброї, яка надходить від партнерів, а також "найшвидший та раціональний розподіл й доставка всього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики".