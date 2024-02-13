Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив ситуацію на передовій як складну. За словами генерал-полковника, росіяни нині наступають "фактично по всій лінії фронту".

Про це генерал-полковник повідомив у інтерв'ю ZDF напередодні призначення головнокомандувачем Збройних сил України.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції — виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", — сказав Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де окупанти поставити собі за мету будь-якою ціною захопити Куп'янськ і щоденно штурмує позиції".

"Фактично противник розпочав цей наступ 3 жовтня 2023 року. І вже 4 місяці веде наступ високої інтенсивності. Їхні втрати, особливо в загиблих, за останніми даними, у 7-8 разів переважають наші", — додав головнокомандувач ЗСУ.