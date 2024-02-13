Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі перезавантаження інституцій нашої держави триває. За його словами, зокрема, йдеться про українські Сили оборони, а також — "сили дипломатії".

Про це глава держави сказав під час свого звернення 13 лютого.

"Триває перезавантаження інституцій нашої держави. Зокрема, Сил оборони. А сьогодні – і сил дипломатії. Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони. Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності", — сказав президент.

Він додав, що Україна продовжує готувати Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії у лютому цього року.

"Мир завжди є безальтернативним і має бути справедливим. Саме таким, якого наш народ і будь-який народ світу заслуговує. Агресор ніколи не має вигравати. І я вдячний усім, хто допомагає Україні, нашим воїнам, усьому нашому народу. Слава всім, хто бʼється заради України, хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась. І всім, хто допомагає, – дякую", — сказав Зеленський.

13 лютого Офіс президента опублікував указ №79/2024 Володимира Зеленського про призначення заступника головнокомандувача ЗСУ Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

12 січня президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак підписали угоду в сфері безпеки між Україною та Британією.