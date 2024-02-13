У Кривому Розі проінспектували укриття у трьох навчальних закладах середньої освіти. Їх облаштували на початку року за кошти міжнародних донорів. Під час повітряних тривог діти продовжують заняття у сховищах.

Як проходить навчання в укриттях – у матеріалі Суспільного.

У гімназії №56 Кривого Рогу навчається 240 дітей, з першого по дев'ятий клас. Очно заняття відвідують близько сотні учнів. Психологиня Тетяна Горська розповіла, що повітряні тривоги — це стрес для дітей та дорослих, а розмова, арттерапія та рухливі ігри допомагають заспокоїтися. Цим і займаються в укритті, розповіла вона.

"Наприклад, терапія кольором. З допомогою ниток та фарб ми робимо гарні зображення. Проводимо руханки та психологічні хвилинки, складаємо пазли, виконуємо логічні завдання, говоримо про почуття", — сказала психологиня.

Укриття у навчальному закладі Кривого Рогу. Фото: Суспільне Дніпро

Оновили укриття і у старшій школі Криворізького Покровського ліцею. У сховищі три кімнати. Вони розраховані на 500 людей. Загалом у навчальному закладі 350 учнів. Також у сховище під час тривоги приходять вихованці сусідньої школи.

"Зробили підлогу, а ще пофарбували та поштукатурили всі стіни і стелю. Замінили каналізацію, освітлення, провели інтернет, а також зробили вентиляцію. Закупили нові меблі", — розповів директор закладу Іван Качалов.

За словами учнів, в укриття спускаються організовано та без зайвої метушні.

"Наш клас спеціалізується на хімії, біології. Коли тривога, ми спускаємось в укриття з вчителем та лаборантом, з приладдям, та продовжуємо урок. Навчатися вдома не так цікаво, бо в школі ми бачимо один одного, можемо поспілкуватись", — розповів учень ліцею Ярослав Бойко.

Від початку року у Кривому Розі облаштували укриття у трьох навчальних закладах, на це витратили майже 10 мільйонів гривень, які надали міжнародні донори. Всього ж у місті понад 250 сховищ для учнів, розповів начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"На сьогодні у нас в районі 458 навчальних закладів, які працюють. 190 шкіл, 30 з них працюють офлайн, всі інші: або дистанційно, або на змішаній формі навчання", — сказав посадовець.

За його словами, зараз у навчальних закладах Кривого Рогу на змішаній формі навчається понад 75 тисяч дітей.

Авторка – Наталія Качуровська

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