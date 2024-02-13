НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У декількох навчальних закладах Кривого Рогу оновили шкільні укриття: що змінилось та як навчаються діти
ОСВІТАУкриттяРегіони

У декількох навчальних закладах Кривого Рогу оновили шкільні укриття: що змінилось та як навчаються діти

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Кривому Розі проінспектували укриття у трьох навчальних закладах середньої освіти. Їх облаштували на початку року за кошти міжнародних донорів. Під час повітряних тривог діти продовжують заняття у сховищах.

Як проходить навчання в укриттях – у матеріалі Суспільного.

У гімназії №56 Кривого Рогу навчається 240 дітей, з першого по дев'ятий клас. Очно заняття відвідують близько сотні учнів. Психологиня Тетяна Горська розповіла, що повітряні тривоги — це стрес для дітей та дорослих, а розмова, арттерапія та рухливі ігри допомагають заспокоїтися. Цим і займаються в укритті, розповіла вона.

"Наприклад, терапія кольором. З допомогою ниток та фарб ми робимо гарні зображення. Проводимо руханки та психологічні хвилинки, складаємо пазли, виконуємо логічні завдання, говоримо про почуття", — сказала психологиня.

У Кривому Розі проінспектували оновлені укриття у навчальних закладах
Укриття у навчальному закладі Кривого Рогу. Фото: Суспільне Дніпро

Оновили укриття і у старшій школі Криворізького Покровського ліцею. У сховищі три кімнати. Вони розраховані на 500 людей. Загалом у навчальному закладі 350 учнів. Також у сховище під час тривоги приходять вихованці сусідньої школи.

"Зробили підлогу, а ще пофарбували та поштукатурили всі стіни і стелю. Замінили каналізацію, освітлення, провели інтернет, а також зробили вентиляцію. Закупили нові меблі", — розповів директор закладу Іван Качалов.

За словами учнів, в укриття спускаються організовано та без зайвої метушні.

"Наш клас спеціалізується на хімії, біології. Коли тривога, ми спускаємось в укриття з вчителем та лаборантом, з приладдям, та продовжуємо урок. Навчатися вдома не так цікаво, бо в школі ми бачимо один одного, можемо поспілкуватись", — розповів учень ліцею Ярослав Бойко.

Від початку року у Кривому Розі облаштували укриття у трьох навчальних закладах, на це витратили майже 10 мільйонів гривень, які надали міжнародні донори. Всього ж у місті понад 250 сховищ для учнів, розповів начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"На сьогодні у нас в районі 458 навчальних закладів, які працюють. 190 шкіл, 30 з них працюють офлайн, всі інші: або дистанційно, або на змішаній формі навчання", — сказав посадовець.

За його словами, зараз у навчальних закладах Кривого Рогу на змішаній формі навчається понад 75 тисяч дітей.

Авторка – Наталія Качуровська

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Цифровий навчальний центр в Фастові
Цифровий навчальний центр для дітей та підлітків працює в Фастові
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
У Черкасах визначилися із датами випускних у школах
Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля
Миколаївський виконком вніс зміни до організації позашкілля
УІПА, Каразіна, об'єднання вишів
Кабмін ухвалив об'єднати Інженерно-педагогічну академію Харкова з університетом ім. Каразіна. Реакція вишів та міносвіти
На початок