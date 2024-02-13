У Фінляндії окружний суд Кюменлааксо засудив одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воіслава Тордена) до 40 діб умовного ув'язнення за дві спроби порушити заборону на в'їзд в країну. Також суд зобов'язав Петровського сплатити штраф у розмірі 80 євро. Петровського підозрюють у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що росіянин здійснив два злочини на КПП "Ваалімаа" в період між 2022 і 2023 роками. Петровський приїхав до Фінляндії 16 серпня 2022 року. За кілька днів він поїхав назад до Росії. Вдруге він приїхав до Фінляндії 19 липня 2023 року через прикордонний пункт пропуску "Ваалімаа".

Згідно із доводами сторони обвинувачення, Петровський намагався ввести фінську владу в оману та обійти заборону на в'їзд, намагаючись отримати візи в Греції та Франції та приховуючи своє колишнє ім'я. Зі свого боку Петровський зазначив, що раніше проти нього не вводили заборону на в'їзд.

Що відомо про Яна Петровського (Тордена)

Тордена заарештували у Фінляндії 20 липня 2023 року біля входу на літак рейсу до Ніцци, Франція, коли патруль прикордонної служби здійснював там контроль для іноземців. В аеропорту Гельсінкі-Вантаа Торден пред'явив російський паспорт і посвідка на проживання, видані Фінляндією.

На підставі своїх розвідувальних даних прикордонна охорона запідозрила, що попереднє ім'я Тордена було Ян Петровський. Згідно з офіційними даними, Петровський мав заборону на в’їзд до всієї Шенгенської зони, введену як Норвегією, так і Чехією.

Ян Петровський, який раніше воював проти України, проживав у Фінляндії під вигаданим ім’ям Воїслав Торден. Він перебуває під санкціями ЄС, США, Японії, Швейцарії та Нової Зеландії.

Один із районних судів Фінляндії 11 грудня 2023 року залишив під вартою одного з лідерів російського неонацистського угрупування ДШРГ "Русич" Яна Петровського (Воїслава Тордена). Раніше Петровського звільнили з-під варти 8 грудня, коли Фінляндія не дозволила екстрадувати Петровського в Україну. Але фінські прикордонники одразу ж повернули чоловіка під варту на підставі того, що він порушив Закон про іноземців. Вони наполягали, щоб фігуранту продовжили затримання.

Так звана Диверсійно-штурмова розвідувальна група "Русич" складається з радикальних російських націоналістів та неонацистів і бере участь у війні в Україні з 2014 року. Київ звинувачує організацію у скоєнні воєнних злочинів, у тому числі тортурах та вбивствах полонених та цивільного населення.

Чому Петровського не екстрадували в Україну

8 грудня 2023 року Фінляндія не дозволила екстрадувати Петровського в Україну. Однією із причин відмови Верховний суд назвав умови утримання в українських тюрмах. Там зазначили, що Європейський суд з прав людини визнав, що в українських в'язницях порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

Того ж дня Офіс генерального прокурора України відреагував на відмову. Представник ОГПУ Андрій Гулкевич сказав, що відомство продовжує шукати шляхи затримання та екстрадиції в Україну.