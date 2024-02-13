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За добу діагностують до 20 випадків. На Кіровоградщині побільшало хворих з підозрою на інсульт
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За добу діагностують до 20 випадків. На Кіровоградщині побільшало хворих з підозрою на інсульт

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У Кіровоградській області побільшало хворих з підозрою на інсульт. Якщо порівнювати з періодом до повномасштабної війни, у середньому на п’ять за день. Везти хворого з ознаками інсульту мають у найближчу лікарню. Вона може бути й в іншій області.

Інсульт — це хвороба, викликана порушенням мозкового кровообігу, пояснила заступниця керівника обласного Центру екстреної медичної допомоги Тамара Беспалова.

За місяць госпіталізують до пів тисячі пацієнтів з підозрою на інсульт, за добу діагностують 12-17 випадків, інколи понад 20. За словами Тамари Беспалової, інсульт "молодшає".

Диспетчерка центру Яна Назаренко розповіла, наймолодший пацієнт, який звертався — 38-річний чоловік.

"У нього був конфлікт на роботі з директором, прийшов додому, нам подзвонив, сказав, що подивився в дзеркало і побачив асиметрію обличчя".

Пацієнтів з ознаками інсульту 89 бригад швидкої можуть госпіталізувати до восьми лікарень Кіровоградської області. У Кропивницькому три такі лікарні, по одній – у Світловодську, Олександрії, Знам’янці, Гайвороні та Добровеличківці або в сусідні області. Везуть у найближчу, де можуть надати допомогу, сказала Тамара Беспалова.

"З Новоархангельської, Підвисоцької, Надлацької громад, ми доставляємо пацієнтів до Умані. Возимо також в інститут нейрохірургії у Київ. Нині є домовленість з Полтавською обласною лікарнею, зі Світловодської, Великоандрусівської, Онуфріївської, Павлиської громад веземо туди".

Час доїзду швидкої до пацієнта з підозрою на інсульт – 20 хвилин. В яку лікарню везти хворого, вирішує керівник бригади екстреної меддопомоги. Госпіталізація в лікарні з відповідним контрактом – це вимога законодавства.

З підозрою на інсульт бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала 70-річного кропивничанина. Він займався самолікуванням, сказав лікар медицини невідкладних станів Сергій Пастухов.

"Два дні тому у нього виникли скарги, але викликати швидку чоловік не хотів. Сьогодні він поспілкувався з родичами, які працюють в обласній лікарні, та викликали нас".

Чоловіка на обстеження привезли в інсультний центр. Сергій Пастухов розповів, нині збільшилась кількість випадків на мозковий інсульт.

"У місті три відділення де приймають хворих на інсульт, і буває таке, що немає місць. Мабуть, це загальна ситуація в державі, люди в стресі перебувають, постійні тривоги".

Радить не займатись самолікуванням.

"Недостатньо спілкуються з сімейними лікарями. На мій погляд, люди не вчасно лікуються".

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