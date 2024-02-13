У Кіровоградській області побільшало хворих з підозрою на інсульт. Якщо порівнювати з періодом до повномасштабної війни, у середньому на п’ять за день. Везти хворого з ознаками інсульту мають у найближчу лікарню. Вона може бути й в іншій області.
Інсульт — це хвороба, викликана порушенням мозкового кровообігу, пояснила заступниця керівника обласного Центру екстреної медичної допомоги Тамара Беспалова.
За місяць госпіталізують до пів тисячі пацієнтів з підозрою на інсульт, за добу діагностують 12-17 випадків, інколи понад 20. За словами Тамари Беспалової, інсульт "молодшає".
Диспетчерка центру Яна Назаренко розповіла, наймолодший пацієнт, який звертався — 38-річний чоловік.
"У нього був конфлікт на роботі з директором, прийшов додому, нам подзвонив, сказав, що подивився в дзеркало і побачив асиметрію обличчя".
Пацієнтів з ознаками інсульту 89 бригад швидкої можуть госпіталізувати до восьми лікарень Кіровоградської області. У Кропивницькому три такі лікарні, по одній – у Світловодську, Олександрії, Знам’янці, Гайвороні та Добровеличківці або в сусідні області. Везуть у найближчу, де можуть надати допомогу, сказала Тамара Беспалова.
"З Новоархангельської, Підвисоцької, Надлацької громад, ми доставляємо пацієнтів до Умані. Возимо також в інститут нейрохірургії у Київ. Нині є домовленість з Полтавською обласною лікарнею, зі Світловодської, Великоандрусівської, Онуфріївської, Павлиської громад веземо туди".
Час доїзду швидкої до пацієнта з підозрою на інсульт – 20 хвилин. В яку лікарню везти хворого, вирішує керівник бригади екстреної меддопомоги. Госпіталізація в лікарні з відповідним контрактом – це вимога законодавства.
З підозрою на інсульт бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала 70-річного кропивничанина. Він займався самолікуванням, сказав лікар медицини невідкладних станів Сергій Пастухов.
"Два дні тому у нього виникли скарги, але викликати швидку чоловік не хотів. Сьогодні він поспілкувався з родичами, які працюють в обласній лікарні, та викликали нас".
Чоловіка на обстеження привезли в інсультний центр. Сергій Пастухов розповів, нині збільшилась кількість випадків на мозковий інсульт.
"У місті три відділення де приймають хворих на інсульт, і буває таке, що немає місць. Мабуть, це загальна ситуація в державі, люди в стресі перебувають, постійні тривоги".
Радить не займатись самолікуванням.
"Недостатньо спілкуються з сімейними лікарями. На мій погляд, люди не вчасно лікуються".