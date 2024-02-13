У Кропивницькому попрощалися з Іваном Гончаренком та Віталієм Радьком

У Кропивницькому попрощалися з двома захисниками України Іваном Гончаренком та Віталієм Радьком. Бійців поховали на Алеї слави Далекосхідного кладовища.

Військовий з позивним "Бармен" приїхав у Кропивницький вшанувати пам'ять побратима Івана Гончаренка. Він загинув 6 лютого під час мінометного обстрілу. Йому було 32 роки.

"Він відзначений багатьма державними нагородами, такими як: орден "За мужність" ІІІ ступеня, медаль "За оборону України" та ще безліч, які можна перераховувати довгий час".

Іван Гончаренко народився в місті Олександрія, там закінчив училище культури. З 2015 року служив за контрактом в 79-ій окремій аеромобільній бригаді. У 2020-му закінчив Одеську військову академію.

"Іван Іванович служив у десантно-штурмових військах. Остання його посада – це командир роти. Він брав участь в обороні Рубіжного, штурмі та відбиттю Лиману. Загинув біля селища Білогорівка Луганської області".

Також на Далекосхідному кладовищі рідні, друзі, бойові побратими й посестри попрощалися з молодшим сержантом Віталієм Радьком. Він народився в селі Аджамка Кіровоградської області. До війни працював у Кропивницькому на підприємстві. Торік у липні був мобілізований, розповів побратим Віталія військовий з позивним "Юрист".

"У вересні-жовтні минулого року ми перебували на навчаннях у Житомирі та Польщі. Він був у підрозділі взводу вогневої підтримки".

З грудня боєць служив у підрозділі біля села Білогорівка Бахмутського району на Донеччині. Там загинув.

"Він не боявся, тому що знав за що пішов воювати. Загинув 4 лютого під час ворожого штурму. Його опорний пункт надавав підтримку підрозділу. Це було на промзоні Білогорівки".

Віталію Радьку було 43 роки.