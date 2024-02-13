Кіровоградщина втратила на фронті чотирьох захисників

На фронті загинули захисники з Кіровоградської області. Це – Ігор Псяровський, Максим Данілов, Костянтин Трушин та Олександр Рудий.

Солдат Ігор Псяровський загинув 8 лютого під час артилерійського обстрілу в районі села Первомайське Покровського району Донецької області. Служив у військовій частині А4845. На Кіровоградщині проживав у селі Копенкувате Підвисоцької громади Голованівського району. Про дату та час поховання повідомлять додатково.

Ігор Псяровський з Підвисоцької громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

7 лютого поблизу села Берестове Куп'янського району Харківської області загинув Максим Данілов з Великосеверинівської громади. Поховають бійця у рідному селі Високі Байраки 14 лютого. У чоловіка залишились дружина, двоє дітей та батьки.

Максим Данілов із села Високі Байраки. Колаж: Суспільне Кропивницький

Олександрійська громада втратила на фронті двох захисників з Олександрійської громади. Сержант Костянтин Трушин загинув 7 лютого у Бахмутському районі Донецької області. У чоловіка залишились дружина, донька та син.

8 лютого в результаті обстрілу на Запорізькому напрямку загинув 45-річний старший сержант Олександр Рудий. У військового залишились мати і сестра.

Про час і місце поховання Костянтина Трушина та Олександра Рудого повідомлять додатково, написав міський голова Олександрії Сергій Кузьменко.