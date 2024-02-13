У Чернівцях від початку повномаштабного вторгнення перейменували приблизно сто вулиць та провулків. Суспільне Чернівці публікує перелік нових назв.

У жовтні 2023 року перейменували майже 60 вулиць:

вулиця Гагаріна — Вокзальна

вулиця Гастелло – Рошинська

вулиця Новикова-Прибоя – Cбієри

вулиця 28 червня – Конституційна

вулиця Бєлінського Віссаріона — Олекси Тихого

вулиця Білгородська — Білогородська

вулиця Боброва Федора — Валерія Чибінєєва

вулиця Братерства — Тростянецька

вулиця Брянська — Івана Чендея

вулиця Возз'єднання — Костянтина Майданського

провулок Возз'єднання — провулок Костянтина Майданського

вулиця Волзька — Августина Волошина

вулиця Гончарова — Миколи Леонтовича

провулок Гончарова Івана — провулок Миколи Леонтовича

вулиця Грибоєдова — Віталія Колодія

вулиця Декабристів — Петера Деманта

провулок Донський — Володимира Залозецького

вулиця Достоєвського — Корнія Товстюка

вулиця Єсеніна — Остапа Луцького

провулок Інтернаціональний — провулок Назарія Яремчука

вулиця Казанська — Келестина Костецького

вулиця Камчатська — Пластова

вулиця Карамзіна — Ярослава Осмомисла

вулиця Катукова — Миколи Мозгового

вулиця Ковалевської — Ірпіньська

1 провулок Ковалевської Софії — 1 провулок Ірпіньський

2 провулок Ковалевської Софії — 2 провулок Ірпіньський

вулиця Ковпака — Чорнобаївська

провулок Ковпака — провулок Чорнобаївський

вулиця Космодем'янської — Маріупольська

вулиця Станіславського — Миколи Зерова

вулиця Краснодарська — Нескорених

вулиця Краснодонська — Дмитра Руснака

вулиця Кронштадська — Покровська

1 провулок Кронштадський — 1 провулок Покровський

2 провулок Кронштадський — 2 провулок Покровський

3 провулок Кронштадський — 3 провулок Покровський

вулиця Курильська — Гостомельська

провулок Курильський — Гостомельський

вулиця Кутузова — Олекси Алмазова

вулиця Матросова — Авксентія Яківчука

провулок Матросова — провулок Авксентія Яківчука

вулиця Маяковського — Івана Дзюби

вулиця Мінська — Михайла Жизнєвського

провулок Нікітіна — Капеланський

вулиця Сєрова — Дмитра Костенюка

1 провулок Сєрова — 1 провулок Дмитра Костенюка

2 провулок Сєрова — 2 провулок Дмитра Костенюка

вулиця Пушкіна — Олега Панчука

Провулок Пушкіна — провулок Олега Панчука

вулиця Радіщева — Степана Костишина

вулиця Суворова — Олександра Петрищука

вулиця Таманська — Кільцева

вулиця Удонова — Йосипа Бурга

Вулиця Челябінська — Академічна

провулок Челябінський — Академічний

проїзд Челябінський — Академічний

У вересні 2023 року перейменували майже 40 вулиць:

вулиця Алтайська — Якоба Путняну

вулиця Ангарська — Євзебія Ліпецького

вулиця Астраханська — Катерини Білокур

вулиця Багратіона Петра — Івана Ляхомського

вулиця Болотникова Івана — Олександра Толмача

вулиця Бородинська — Марії Примаченко

вулиця Галкіна Кузьми — Євгена Козака

вулиця Героїв панфіловців — Олександра Баланецького

вулиця Герцена Олександра — Володимира Великого

1 провулок Герцена Олександра — 1 провулок Володимира Великого

2 провулок Герцена Олександра — 2 провулок Володимира Великого

3 провулок Герцена Олександра — 3 провулок Володимира Великого

вулиця Гетьмана Андрія генерала — Марусі Чурай

вулиця Шкіля Василя — Олександра Горюка

вулиця Кошового Олега — Ореста Криворучка

вулиця Майкопська — Анни - Галі Горбач

вулиця Макаренка Антона — Миколи Куліша

вулиця Мініна Кузьми — Дмитра Ковальова

вулиця Мусоргського Модеста — Еріха Кольбенгаєра

вулиця Нахімова Петра адмірала — Темістокля Вірсти

вулиця Невського Олександра — Едуарда Тангля

вулиця Новосибірська — Володимира Паліброди

вулиця Павлова Івана академіка — Івана Снігура

вулиця Писарєва Дмитра — Дзвонарська

вулиця Плеханова Георгія — Грегора фон Рецорі

вулиця Пожарського Дмитра — Дмитра Ясенка

вулиця Рибалка Павла маршала — Княгині Ольги

провулок Рибалка Павла маршала — провулок Княгині Ольги

вулиця Руднєва Семена — Андрія Шови

вулиця Саратовська — Квітки Цісик

проїзд Саратовський — проїзд Квітки Цісик

вулиця Толстого Лева - Дмитра Гнатюка

вулиця Тургенєва Івана — Олега Ленюка

вулиця Чайкіної Лізи — Леона Копельмана

вулиця Череповецька — Сергія Ватрича

вулиця Кочубея Василя — Рози Ауслендер

провулок Кочубея Василя — провулок Рози Ауслендер

вулиця 29 Березня — Європейського Союзу

У серпні 2022 року перейменували дві вулиці:

вулиця Горького перейменована на честь видатного буковинського історика Аркадія Жуковського,

вулиця Курська – на честь Віталія Онофрейчука,

У липні 2023 року вулицю Комарова перейменували на честь загиблого військового та поета Сергія Скальда.

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