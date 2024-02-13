У Чернівцях від початку повномаштабного вторгнення перейменували приблизно сто вулиць та провулків. Суспільне Чернівці публікує перелік нових назв.
У жовтні 2023 року перейменували майже 60 вулиць:
- вулиця Гагаріна — Вокзальна
- вулиця Гастелло – Рошинська
- вулиця Новикова-Прибоя – Cбієри
- вулиця 28 червня – Конституційна
- вулиця Бєлінського Віссаріона — Олекси Тихого
- вулиця Білгородська — Білогородська
- вулиця Боброва Федора — Валерія Чибінєєва
- вулиця Братерства — Тростянецька
- вулиця Брянська — Івана Чендея
- вулиця Возз'єднання — Костянтина Майданського
- провулок Возз'єднання — провулок Костянтина Майданського
- вулиця Волзька — Августина Волошина
- вулиця Гончарова — Миколи Леонтовича
- провулок Гончарова Івана — провулок Миколи Леонтовича
- вулиця Грибоєдова — Віталія Колодія
- вулиця Декабристів — Петера Деманта
- провулок Донський — Володимира Залозецького
- вулиця Достоєвського — Корнія Товстюка
- вулиця Єсеніна — Остапа Луцького
- провулок Інтернаціональний — провулок Назарія Яремчука
- вулиця Казанська — Келестина Костецького
- вулиця Камчатська — Пластова
- вулиця Карамзіна — Ярослава Осмомисла
- вулиця Катукова — Миколи Мозгового
- вулиця Ковалевської — Ірпіньська
- 1 провулок Ковалевської Софії — 1 провулок Ірпіньський
- 2 провулок Ковалевської Софії — 2 провулок Ірпіньський
- вулиця Ковпака — Чорнобаївська
- провулок Ковпака — провулок Чорнобаївський
- вулиця Космодем'янської — Маріупольська
- вулиця Станіславського — Миколи Зерова
- вулиця Краснодарська — Нескорених
- вулиця Краснодонська — Дмитра Руснака
- вулиця Кронштадська — Покровська
- 1 провулок Кронштадський — 1 провулок Покровський
- 2 провулок Кронштадський — 2 провулок Покровський
- 3 провулок Кронштадський — 3 провулок Покровський
- вулиця Курильська — Гостомельська
- провулок Курильський — Гостомельський
- вулиця Кутузова — Олекси Алмазова
- вулиця Матросова — Авксентія Яківчука
- провулок Матросова — провулок Авксентія Яківчука
- вулиця Маяковського — Івана Дзюби
- вулиця Мінська — Михайла Жизнєвського
- провулок Нікітіна — Капеланський
- вулиця Сєрова — Дмитра Костенюка
- 1 провулок Сєрова — 1 провулок Дмитра Костенюка
- 2 провулок Сєрова — 2 провулок Дмитра Костенюка
- вулиця Пушкіна — Олега Панчука
- Провулок Пушкіна — провулок Олега Панчука
- вулиця Радіщева — Степана Костишина
- вулиця Суворова — Олександра Петрищука
- вулиця Таманська — Кільцева
- вулиця Удонова — Йосипа Бурга
- Вулиця Челябінська — Академічна
- провулок Челябінський — Академічний
- проїзд Челябінський — Академічний
У вересні 2023 року перейменували майже 40 вулиць:
- вулиця Алтайська — Якоба Путняну
- вулиця Ангарська — Євзебія Ліпецького
- вулиця Астраханська — Катерини Білокур
- вулиця Багратіона Петра — Івана Ляхомського
- вулиця Болотникова Івана — Олександра Толмача
- вулиця Бородинська — Марії Примаченко
- вулиця Галкіна Кузьми — Євгена Козака
- вулиця Героїв панфіловців — Олександра Баланецького
- вулиця Герцена Олександра — Володимира Великого
- 1 провулок Герцена Олександра — 1 провулок Володимира Великого
- 2 провулок Герцена Олександра — 2 провулок Володимира Великого
- 3 провулок Герцена Олександра — 3 провулок Володимира Великого
- вулиця Гетьмана Андрія генерала — Марусі Чурай
- вулиця Шкіля Василя — Олександра Горюка
- вулиця Кошового Олега — Ореста Криворучка
- вулиця Майкопська — Анни - Галі Горбач
- вулиця Макаренка Антона — Миколи Куліша
- вулиця Мініна Кузьми — Дмитра Ковальова
- вулиця Мусоргського Модеста — Еріха Кольбенгаєра
- вулиця Нахімова Петра адмірала — Темістокля Вірсти
- вулиця Невського Олександра — Едуарда Тангля
- вулиця Новосибірська — Володимира Паліброди
- вулиця Павлова Івана академіка — Івана Снігура
- вулиця Писарєва Дмитра — Дзвонарська
- вулиця Плеханова Георгія — Грегора фон Рецорі
- вулиця Пожарського Дмитра — Дмитра Ясенка
- вулиця Рибалка Павла маршала — Княгині Ольги
- провулок Рибалка Павла маршала — провулок Княгині Ольги
- вулиця Руднєва Семена — Андрія Шови
- вулиця Саратовська — Квітки Цісик
- проїзд Саратовський — проїзд Квітки Цісик
- вулиця Толстого Лева - Дмитра Гнатюка
- вулиця Тургенєва Івана — Олега Ленюка
- вулиця Чайкіної Лізи — Леона Копельмана
- вулиця Череповецька — Сергія Ватрича
- вулиця Кочубея Василя — Рози Ауслендер
- провулок Кочубея Василя — провулок Рози Ауслендер
- вулиця 29 Березня — Європейського Союзу
У серпні 2022 року перейменували дві вулиці:
- вулиця Горького перейменована на честь видатного буковинського історика Аркадія Жуковського,
- вулиця Курська – на честь Віталія Онофрейчука,
У липні 2023 року вулицю Комарова перейменували на честь загиблого військового та поета Сергія Скальда.
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