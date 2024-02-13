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Які вулиці у Чернівцях перейменували від початку повномасштабного вторгнення — перелік
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Які вулиці у Чернівцях перейменували від початку повномасштабного вторгнення — перелік

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Які вулиці у Чернівцях перейменували від початку повномасштабного вторгнення — перелік
Світлина ілюстративна. Фото: Unsplash

У Чернівцях від початку повномаштабного вторгнення перейменували приблизно сто вулиць та провулків. Суспільне Чернівці публікує перелік нових назв.

У жовтні 2023 року перейменували майже 60 вулиць:

  • вулиця Гагаріна — Вокзальна
  • вулиця Гастелло – Рошинська
  • вулиця Новикова-Прибоя – Cбієри
  • вулиця 28 червня – Конституційна
  • вулиця Бєлінського Віссаріона — Олекси Тихого
  • вулиця Білгородська — Білогородська
  • вулиця Боброва Федора — Валерія Чибінєєва
  • вулиця Братерства — Тростянецька
  • вулиця Брянська — Івана Чендея
  • вулиця Возз'єднання — Костянтина Майданського
  • провулок Возз'єднання — провулок Костянтина Майданського
  • вулиця Волзька —  Августина Волошина
  • вулиця Гончарова — Миколи Леонтовича
  • провулок Гончарова Івана — провулок  Миколи Леонтовича
  • вулиця Грибоєдова — Віталія Колодія
  • вулиця Декабристів — Петера Деманта
  • провулок Донський — Володимира Залозецького
  • вулиця Достоєвського — Корнія Товстюка
  • вулиця Єсеніна — Остапа Луцького
  • провулок Інтернаціональний — провулок Назарія Яремчука
  • вулиця Казанська — Келестина Костецького
  • вулиця Камчатська — Пластова
  • вулиця Карамзіна — Ярослава Осмомисла
  • вулиця Катукова — Миколи Мозгового
  • вулиця Ковалевської — Ірпіньська
  • 1 провулок Ковалевської Софії — 1 провулок Ірпіньський
  • 2 провулок Ковалевської Софії — 2 провулок Ірпіньський
  • вулиця Ковпака — Чорнобаївська
  • провулок Ковпака — провулок Чорнобаївський
  • вулиця Космодем'янської — Маріупольська
  • вулиця Станіславського — Миколи Зерова
  • вулиця Краснодарська — Нескорених
  • вулиця Краснодонська — Дмитра Руснака
  • вулиця Кронштадська — Покровська
  • 1 провулок Кронштадський — 1 провулок Покровський
  • 2 провулок Кронштадський — 2 провулок Покровський
  • 3 провулок Кронштадський — 3 провулок Покровський
  • вулиця Курильська — Гостомельська
  • провулок Курильський — Гостомельський
  • вулиця Кутузова — Олекси Алмазова
  • вулиця Матросова — Авксентія Яківчука
  • провулок Матросова — провулок Авксентія Яківчука
  • вулиця Маяковського — Івана Дзюби
  • вулиця Мінська — Михайла Жизнєвського
  • провулок Нікітіна — Капеланський
  • вулиця Сєрова — Дмитра Костенюка
  • 1 провулок Сєрова — 1 провулок Дмитра Костенюка
  • 2 провулок Сєрова — 2 провулок Дмитра Костенюка
  • вулиця Пушкіна — Олега Панчука
  • Провулок Пушкіна — провулок Олега Панчука
  • вулиця Радіщева — Степана Костишина
  • вулиця Суворова — Олександра Петрищука
  • вулиця Таманська — Кільцева
  • вулиця Удонова — Йосипа Бурга
  • Вулиця Челябінська — Академічна
  • провулок Челябінський — Академічний
  • проїзд Челябінський — Академічний

У вересні 2023 року перейменували майже 40 вулиць:

  • вулиця Алтайська — Якоба Путняну
  • вулиця Ангарська — Євзебія Ліпецького
  • вулиця Астраханська — Катерини Білокур
  • вулиця Багратіона Петра — Івана Ляхомського
  • вулиця Болотникова Івана — Олександра Толмача
  • вулиця Бородинська — Марії Примаченко
  • вулиця Галкіна Кузьми — Євгена Козака
  • вулиця Героїв панфіловців — Олександра Баланецького
  • вулиця Герцена Олександра — Володимира Великого
  • 1 провулок Герцена Олександра — 1 провулок Володимира Великого
  • 2 провулок Герцена Олександра — 2 провулок Володимира Великого
  • 3 провулок Герцена Олександра — 3 провулок Володимира Великого
  • вулиця Гетьмана Андрія генерала — Марусі Чурай
  • вулиця Шкіля Василя — Олександра Горюка
  • вулиця Кошового Олега — Ореста Криворучка
  • вулиця Майкопська — Анни - Галі Горбач
  • вулиця Макаренка Антона — Миколи Куліша
  • вулиця Мініна Кузьми — Дмитра Ковальова
  • вулиця Мусоргського Модеста — Еріха Кольбенгаєра
  • вулиця Нахімова Петра адмірала — Темістокля Вірсти
  • вулиця Невського Олександра — Едуарда Тангля
  • вулиця Новосибірська — Володимира Паліброди
  • вулиця Павлова Івана академіка — Івана Снігура
  • вулиця Писарєва Дмитра — Дзвонарська
  • вулиця Плеханова Георгія — Грегора фон Рецорі
  • вулиця Пожарського Дмитра — Дмитра Ясенка
  • вулиця Рибалка Павла маршала — Княгині Ольги
  • провулок Рибалка Павла маршала — провулок Княгині Ольги
  • вулиця Руднєва Семена — Андрія Шови
  • вулиця Саратовська — Квітки Цісик
  • проїзд Саратовський — проїзд Квітки Цісик
  • вулиця Толстого Лева - Дмитра Гнатюка
  • вулиця Тургенєва Івана — Олега Ленюка
  • вулиця Чайкіної Лізи — Леона Копельмана
  • вулиця Череповецька — Сергія Ватрича
  • вулиця Кочубея Василя — Рози Ауслендер
  • провулок Кочубея Василя — провулок Рози Ауслендер
  • вулиця 29 Березня — Європейського Союзу

У серпні 2022 року перейменували дві вулиці:

  • вулиця Горького перейменована на честь видатного буковинського історика Аркадія Жуковського,
  • вулиця Курська – на честь Віталія Онофрейчука,

У липні 2023 року вулицю Комарова перейменували на честь загиблого військового та поета Сергія Скальда.

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