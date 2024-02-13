Щороку 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. На згадку про події Євромайдану десятирічної давнини в Києві відбудеться низка заходів — панахиди за загиблими Героями, фотовиставки, екскурсії, показ документальної хроніки, концерт пам'яті.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Влада Колодій.

Вдруге меморіальні заходи в столиці до Дня Героїв Небесної Сотні відбуватимуться в умовах повномасштабної війни з Росією. Програму подій презентували сьогодні, 13 лютого, в "Медіацентрі Україна — Укрінформ" за участі т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва.

Т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв на пресконференції щодо заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, Київ, 13 лютого 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

За словами урядовця, найкраще доносити до суспільства певні ідеї та інформацію через візуалізацію. Тому у МКІП створили соціальний ролик, який транслюватимуть в інформаційному просторі країни до Дня Героїв Небесної Сотні.

Гендиректор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло розповів, що у столиці меморіальні заходи на вшанування Небесної Сотні почнуться 18 лютого в Маріїнському парку. Це — дата загибелі перших мітингувальників на Майдані 2014 року.

У Музеї Майдану цього дня влаштують День пам'яті учасника Революції Гідності Тараса Матвіїва.

Гендиректор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло (в центрі) на пресконференції щодо заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, Київ, 13 лютого 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

Також 18 лютого о 16:00 відбудеться вечірня панахида у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в пам’ять про Героїв Небесної Сотні та борців за незалежність України.

На 17:00 запланована Хода пам'яті, покладання квітів і запалення лампадок у центрі Києва. Участь у заходах візьмуть родини Героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, представники Національного музею Революції Гідності.

19 лютого на Контрактовій площі в Києві відкриється вулична виставка бельгійського фотографа Джима Сумкая "Київ 2014. Повернення". Паралельно така ж виставка відкриється в Європарламенті в Брюсселі.

"Для нас теж важливо привернення уваги європейських партнерів до більш глибшого розуміння того, що відбувається сьогодні (в Україні — ред.)", — зауважив гендиректор музею Революції Гідності.

Увечері 19 лютого в Музеї Майдану влаштують показ і обговорення документальної стрічки "Євромайдан. Чорновий монтаж".

20 лютого о 10:00 на алеї Героїв Небесної Сотні відбудеться Церемоніал ушанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності.

Пізніше на цій локації проведуть щорічну тиху акцію "Ангели пам'яті". До неї приєднаються інші міста України і світу.

Також цього дня проведуть "Медіамарафон: 10 років російської агресії. Український шлях до справедливості. Майдан. Крим. Схід. Повномасштабне вторгнення".

22 лютого цикл жалобних заходів завершать тематичний вечір "Пливе кача: пісня, що стала реквіємом" у Музеї Майдану та Концерт пам'яті та сили "10 років незламності" на вшанування Героїв Небесної Сотні та всього Небесного Воїнства України, який транслюватиме Суспільне.

До Дня Героїв Небесної Сотні музей Революції Гідності також проводить кілька виставок, присвячених Євромайдану. Їх можна побачити:

в Музеї історії міста Києва (виставка "Земні шляхи Небесної Сотні");

Галереї протестного мистецтва (виставка актуального плаката Миколи Гончарова "(Не)замість зброї");

Національному музеї Тараса Шевченка (виставка "Територія свободи: Майдан"):

Музеї Майдану (Експозиція "Назустріч свободі").

Також працюватимуть кілька вуличних фотовиставок на алеї Героїв Небесної Сотні (біля мосту), Контрактовій площі, на Майдані Незалежності.

"Пам'ять про подвиги Небесної Сотні необхідно зберегти, поширити, щоб закарбувалося на все життя в молодого покоління. На них найбільша надія", — сказав Ігор Гордійчук, генерал-майор ЗСУ, Герой України, заступник начальника Національного університету оборони України.

Генерал-майор ЗСУ, Герой України, заступник начальника Національного університету оборони Ігор Гордійчук на пресконференції щодо заходів до Дня Героїв Небесної Сотні, Київ, 13 лютого 2024 р. Фото: Влада Колодій/Суспільне

У програмі заходів до Дня Героїв Небесної Сотні можливі зміни з огляду на безпекову ситуацію в Києві. Учасників закликають враховувати умови воєнного стану та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

20 лютого 2014 року у Києві загинула найбільша кількість мітингувальників Євромайдану – 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013–2014 років і п'ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.