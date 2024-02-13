13 лютого управління ЖКГ Полтави уклало три договори з одним підрядником на ремонт трьох вулиць. Мова йде про вулиці Харчовиків, Петра Дорошенка та Павленківську площу.
Про це стало відомо з порталу публічних закупівель "Prozorro".
Договори уклали з ТОВ "ДРСУ Полтава"
- 199,6 тисяч гривень – вартість ремонту по площі Павленківській
- 156,9 тисяч гривень – вартість ремонту на вулиці Харчовиків
- 187,2 тисяч гривень – вартість ремонту на вулиці Петра Дорошенка
Загалом вартість ремонтів складає 543 700 гривень. Згідно з документацією підрядник має ліквідувати пошкодження дорожнього покриття методом "холодного асфальтування"холодний асфальт – це багатокомпонентний матеріал, який містить дрібнозернистий щебінь, органічні кислоти, пластифікатори, полімери. Набування ним міцності відбувається не за рахунок охолодження поверхні, а в результаті випаровування вуглеводнів, фактично – при контакті з повітрям, шляхом хімічної реакції.
ТОВ «ДРСУ Полтава» - компанія, яка займається ремонтом доріг. Торік вона отримала підрядів на суму понад 28 мільйонів гривень. Зокрема, ремонт вулиць Колективної та Огнівської. Фірма належить Олегові Денисенку.
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