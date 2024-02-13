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У Полтаві замовили негайний ремонт трьох вулиць: вартість понад пів мільйона гривень
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У Полтаві замовили негайний ремонт трьох вулиць: вартість понад пів мільйона гривень

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У Полтаві замовили негайний ремонт трьох вулиць: вартість понад пів мільйона гривень
Фото: Суспільне Полтава

13 лютого управління ЖКГ Полтави уклало три договори з одним підрядником на ремонт трьох вулиць. Мова йде про вулиці Харчовиків, Петра Дорошенка та Павленківську площу.

Про це стало відомо з порталу публічних закупівель "Prozorro".

Договори уклали з ТОВ "ДРСУ Полтава"

  • 199,6 тисяч гривень – вартість ремонту по площі Павленківській
  • 156,9 тисяч гривень – вартість ремонту на вулиці Харчовиків
  • 187,2 тисяч гривень – вартість ремонту на вулиці Петра Дорошенка

Загалом вартість ремонтів складає 543 700 гривень. Згідно з документацією підрядник має ліквідувати пошкодження дорожнього покриття методом "холодного асфальтування"холодний асфальт – це багатокомпонентний матеріал, який містить дрібнозернистий щебінь, органічні кислоти, пластифікатори, полімери. Набування ним міцності відбувається не за рахунок охолодження поверхні, а в результаті випаровування вуглеводнів, фактично – при контакті з повітрям, шляхом хімічної реакції.

ТОВ «ДРСУ Полтава» - компанія, яка займається ремонтом доріг. Торік вона отримала підрядів на суму понад 28 мільйонів гривень. Зокрема, ремонт вулиць Колективної та Огнівської. Фірма належить Олегові Денисенку.

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