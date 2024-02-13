Волонтер з Тернопільщини Руслан Пеняга відбудовує зруйновані війною будинки на Херсонщині та допомагає переселенцям. У перервах між будівництвом чоловік з Підволочиська організовує допомогу для військових з тернопільської бригади.

Руслан Пеняга розповів Суспільному про свій перший приїзд в одне з сіл на Херсонщині.

"Потьомкіне. Це село Потьомкіне. Воно повністю знищене. Це на лінії розмежування, на деокупованих територіях. Я побачив бабусю, яка просто сиділа на кріслі і спала. На неї падав дощ. Дах був розбитий, хата розбита. Вона в селі одна була. Десь їй було років 85. І вона все життя тут прожила і от, розказує, що на старість мені таке прийшлося. І я тоді зрозумів, що потрібно цим людям допомагати. Шукав спонсорів, в більшості це за кордоном. Я співпрацюю з різними організаціями".

Сарай у якому знаходилася жителька Херсонщини. Фото: Руслан Пеняга

Волонтери відбудували дах. Фото: Руслан Пеняга

Повернувшись до Підволочиська, Руслан зібрав команду з місцевих та друзів і разом з ними поїхав відбудовувати Херсонщину.

Волонтери із жителями Херсонщини. Фото: Руслан Пеняга

"В нашій команді близько тридцяти людей. Ми їздили 6 разів і були по тижню там. Відбудували 70 домів і один будинок культури. На даний час туди повертається життя, повертаються люди. Коли ми приїжджаємо туди, то вони плачуть, що ми приїхали, що ми їм допомагаємо безплатно".

Волонтерська команда з Тернопільщини. Фото: Руслан Пеняга

Волонтер каже, історії людей, яких зустрічали у зруйновних селах не може забути.

"Люди розповідають, що вони на власні очі бачили, як вбивають людей, як вивозять людей. Як росіяни вбивали людей, а люди забирали їх і закопували загиблих в себе в городі, бо з подвір'я не можна було виходити. Одна бабуся розповіла, якій ми відбудували дім, що вона живе там з сином інвалідом. Показувала, як стріляв у неї снайпер. Росіянам сказали, що вона здає українським військовим їхні позиції. Коли вона вийшла на ґанок, снайпер вистрелив, але вона в той час якось встигла забрати голову. Вона показувала місце, де куля зайшла, а де вийшла".

Волонтери відбудовують дах. Фото: Руслан Пеняга

Руслан волонтерством займається з перших днів війни.

"Я організував команду дівчат, які допомагали людям, які виїжджали зі сходу. Вони виїжджали на трасу, роздавали їсти. Ми за весь час видали понад 300 тонн гуманітарної допомоги переселенцям".

Волонтер Руслан Пеняга. Фото: Суспільне Тернопіль

Чоловік каже, що збирають допомогу і для військових.

"Останній наш збір був на мільйон гривень. Закупили на даний час 61 FPV-дрон і одну РЕБ систему. Це такий окопний РЕБ, який захищає хлопців від таких самих дронів, які посилають їм російські військові".

Волонтер показує FPV-дрон. Фото: Суспільне Тернопіль

Дрони передадуть бійцям тернопільської бригади.