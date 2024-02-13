У Києві працівників закладів культури навчать жестовій мові

У Києві адміністративний персонал муніципальних закладів культури навчатимуть жестовій мові для спілкування з відвідувачами, що мають вади слуху. Навчання організували за підтримки Українського товариства глухих.

Про це інформує Департамент культури КМДА у Facebook.

Курс вивчення мови жестів відбувається у громадському просторі Vcentri Hub Шевченківського району.

Учасники навчання отримають базові навички спілкування жестовою мовою. Це створить комфортні можливості для людей з інвалідністю зі слуху відвідувати заклади культури Києва.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році пріоритетом в інфраструктурі Києва стане інклюзивність. Для інклюзивності в столиці понижуватимуть бордюри, а ще проведуть масштабне перевлаштування об'єктів інфраструктури.

Минулого року курс української жестової мови пройшли працівники ДСНС з Бучанського району Київщини.