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У Києві працівників закладів культури навчать жестовій мові
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У Києві працівників закладів культури навчать жестовій мові

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У Києві адміністративний персонал закладів культури навчать жестовій мові
Курс жестової мови для працівників столичних закладів культури, Київ, лютий 2024 р. Фото: Департамент культури КМДА/Facebook

У Києві адміністративний персонал муніципальних закладів культури навчатимуть жестовій мові для спілкування з відвідувачами, що мають вади слуху. Навчання організували за підтримки Українського товариства глухих.

Про це інформує Департамент культури КМДА у Facebook.

Курс вивчення мови жестів відбувається у громадському просторі Vcentri Hub Шевченківського району.

Учасники навчання отримають базові навички спілкування жестовою мовою. Це створить комфортні можливості для людей з інвалідністю зі слуху відвідувати заклади культури Києва.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році пріоритетом в інфраструктурі Києва стане інклюзивність. Для інклюзивності в столиці понижуватимуть бордюри, а ще проведуть масштабне перевлаштування об'єктів інфраструктури.

Минулого року курс української жестової мови пройшли працівники ДСНС з Бучанського району Київщини.

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