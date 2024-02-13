Харчування дітей у школах Чернігова протягом пів року коштуватиме міському бюджету понад 25 мільйонів гривень.
Відповідний тендер провело міське управління освіти на сайті публічних закупівель "Prozorro".
Переможцем у ньому визнали комунальне підприємство "Шкільне" Чернігівської міської ради. Згідно з тендером, вони мають закупити продукти в шкільні їдальні та забезпечити учнів гарячим харчуванням до 31 травня 2024 року, а саме:
- 4 000 сніданків для дітей 1-4 класів;
- 3 142 сніданків для дітей пільгових категорій 1-4 класів;
- 2 500 сніданків — для дітей пільгових категорій 5 -11 класів;
- 1 237 обідів для дітей пільгових категорій у групи продовженого дня.
Нагадаємо, у Чернігові планують створити регіональний кулінарний хаб, який базуватиметься у Чернігівському центрі професійно-технічної освіти. Там мають підвищувати свою кваліфікацію шкільні кухарі та навчатися готувати страви з оновленого меню.
Такі кулінарні хаби з 2023 року вже працюють у чотирьох областях: Київській, Одеській, Полтавській та Тернопільській.
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