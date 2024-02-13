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У Запоріжжі зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря
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У Запоріжжі зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря

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12 лютого у Запоріжжі зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря
Ілюстративне. Фото: Суспільне Запоріжжя

12 лютого у Запоріжжі зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря. Він перевищив показники 1983 року.

Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.

12 лютого максимальна температура повітря у Запоріжжі досягла +13,2°С.

"Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 1983 році і становило +11.1°С", — йдеться в повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що 7 лютого, у Запоріжжі зафіксували рекорд максимальної температури повітря – він перевищив показники 1974 року.

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