12 лютого у Запоріжжі зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря. Він перевищив показники 1983 року.
Про це повідомили в Запорізькому обласному центрі з гідрометеорології.
12 лютого максимальна температура повітря у Запоріжжі досягла +13,2°С.
"Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалось у 1983 році і становило +11.1°С", — йдеться в повідомленні.
Раніше Суспільне повідомляло, що 7 лютого, у Запоріжжі зафіксували рекорд максимальної температури повітря – він перевищив показники 1974 року.
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