Президент посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня бійця з Івано-Франківщини Василя Дорошенка на позивний Паладін. Нагороду вручили його матері.

Про це повідомили на сайті Ямницької громади.

Указ про відзначення Зеленський підписав 28 вересня 2023 року.

Фото: Ямницька територіальна громада

Орден матері полеглого воїна передали 10 лютого 2024 року в Києві під час зустрічі з військовослужбовцями 3 окремої штурмової бригади, в якій служив Василь Дорошенко.

Що відомо про Василя Дорошенка на позивний Паладін

Василь Дорошенко народився 21 квітня 1995 року в селі Тязів Ямницької громади. Після школи навчався в Івано-Франківському фаховому коледжі, на історичному факультеті Українського католицького університету та у "Львівській політехніці". Окрім того, з 2014 року Дорошенко був учасником скаутської організації "Пласт".

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовий воював у складі 45 окремої артилерійської бригади. З лютого 2023 року був бійцем 3 окремої штурмової бригади.

Воїн Василь Дорошенко. Фото: Facebook/Наталія Королевич

Василь Дорошенко воював під Бахмутом. У травні 2023 року отримав поранення. Пройшов лікування та реабілітацію і знову повернувся в стрій.

13 серпня 2023 року боєць на псевдо Паладін загинув у бою з військовими РФ на Донеччині.

1 жовтня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний посмертно нагородив Василя Дорошенка почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".

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