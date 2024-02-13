Президент посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня бійця з Івано-Франківщини Василя Дорошенка на позивний Паладін. Нагороду вручили його матері.
Про це повідомили на сайті Ямницької громади.
Указ про відзначення Зеленський підписав 28 вересня 2023 року.
Орден матері полеглого воїна передали 10 лютого 2024 року в Києві під час зустрічі з військовослужбовцями 3 окремої штурмової бригади, в якій служив Василь Дорошенко.
Що відомо про Василя Дорошенка на позивний Паладін
Василь Дорошенко народився 21 квітня 1995 року в селі Тязів Ямницької громади. Після школи навчався в Івано-Франківському фаховому коледжі, на історичному факультеті Українського католицького університету та у "Львівській політехніці". Окрім того, з 2014 року Дорошенко був учасником скаутської організації "Пласт".
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військовий воював у складі 45 окремої артилерійської бригади. З лютого 2023 року був бійцем 3 окремої штурмової бригади.
Василь Дорошенко воював під Бахмутом. У травні 2023 року отримав поранення. Пройшов лікування та реабілітацію і знову повернувся в стрій.
13 серпня 2023 року боєць на псевдо Паладін загинув у бою з військовими РФ на Донеччині.
1 жовтня 2023 року головнокомандувач ЗСУ Залужний посмертно нагородив Василя Дорошенка почесним нагрудним знаком "Золотий хрест".
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